Serravalle piange Pierdino, ex barista e collaboratore della parrocchia. L’uomo aveva 78 anni, aveva lavorato a lungo nella Cartiera.

Serravalle piange Pierdino, ex barista e collaboratore della parrocchia

La comunità di Serravalle ricorda Pierdino Candiani, scomparso la scorsa settimana. Aveva 78 anni e in paese tanti lo avevano conosciuto. «Aveva lavorato alla Cartiera e in un secondo momento insieme alla moglie si era occupato del bar Cavour nel cuore del paese – lo ricorda Pippo Santoni, responsabile del Centro incontro -. Era proprio una brava persona, sempre gentile e sorridente con tutti».

Collaborava con i volontari della parrocchia, come peraltro la moglie faceva nel coro “San Giovanni Battista”. Tra i collaboratori di don Ambrogio Asei Dantoni, è rimasto impresso il ricordo dei manufatti in legno che Candiani era solito confezionare in vista dei mercatini natalizi pro missioni.

LEGGI ANCHE: Serravalle piange Maria, moglie del poeta Marino Vidali

Una famiglia vicina al Palio

Anche la famiglia Candiani è molto conosciuta: «La figlia Alessandra – ricorda Santoni – anni fa aveva un negozio di frutta e verdura vicino alla edicola Biglia». Alessandra con il marito e la figlia, peraltro, sono sempre stati soliti prendere parte anche al Palio tra le fila del rione Volpe.

Candiani ha lasciato la moglie Gianna, la figlia Alessandra con Pierluigi, la nipote Pamela con Anthony. La cerimonia funebre è stata celebrata nella chiesa parrocchiale, poi Pierdino ha proseguito il suo viaggio verso il tempio crematorio.