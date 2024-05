Serravalle piange Roberto Mazzone, tra le “anime” di frazione Gattera. Aveva 64 anni ed è sempre stato molto legato al suo paese.

A Serravalle la comunità di Gattera ricorda Roberto Mazzone. L’uomo si è spento nei giorni scorsi all’Hospice di Gattinara: aveva 64 anni e nella frazione serravallese era molto conosciuto.

Sempre presente alle manifestazioni del piccolo paese, dalla tradizionale festa di settembre, agli appuntamenti estivi, sapeva con tutti distinguersi per la sua simpatia e la battuta pronta. In tanti ricordano quando in occasione della festa della Natività di Maria arrivava nel cortile di Silvia e Coralia Mazzone a contribuire ad animare l’incanto delle offerte o quando in occasione dei banchetti solidali fuori dal portico della chiesetta, passava anche solo a fare un saluto ai presenti.

Un forte legame con il paese

Il legame tra Mazzone e il territorio tra l’altro era a tal punto forte che anni fa insieme ad altri serravallesi aveva contribuito a dare un tocco estetico all’ingresso della frazione. Vicino infatti al parcheggio venne realizzato un angolo speciale con fontana e un torchio recuperato. Fu una iniziativa del fratello Claudio, amministratore comunale ma a cui Roberto partecipò con grande entusiasmo.

La perdita di Roberto ha lasciato una ferita davvero profonda nella frazione e anche a Serravalle dove tanti lo conoscevano per le sue grandi abilità nell’ambito della muratura ma anche per il suo animo gentile ed estroverso.

Aveva da poco perso la madre

Un dolore tra l’altro per la famiglia particolarmente forte, non solo per il fatto che Roberto si è spento a 64 anni, ma anche perché di recente aveva perso la mamma, Giuseppina Burlotti scomparsa lo scorso anno sempre nel periodo di maggio. Da qualche tempo il serravallese stava affrontando alcuni problemi di salute.

Tantissimi i messaggi di cordoglio che hanno raggiunto la famiglia profondamente addolorata per la perdita.

