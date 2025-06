Serravalle ricorda Ercolino Paglino, storico commerciante. Aveva gestito un negozio di maglieria, si è spento a 91 anni.

Nei giorni scorsi la comunità di Serravalle ha dovuto dire addio a Ercole Paglino, per tutti semplicemente Ercolino, scomparso all’età di 91 anni. Figura amatissima e punto di riferimento per generazioni di serravallesi, Ercolino lascia un vuoto profondo non solo tra i suoi cari, ma anche in quanti hanno avuto la fortuna di conoscerlo e di apprezzarne l’umanità.

Per molti anni ha gestito un negozio di maglieria nel cuore del paese, attività che ha sempre portato avanti con passione, competenza e uno spiccato senso della qualità. Ma il nome di Ercolino è legato indissolubilmente anche al puncetto valsesiano, antica arte tessile che ha saputo custodire, insegnare e valorizzare con straordinaria dedizione.

Era un custode delle tradizioni

«È stato un maestro paziente e instancabile – racconta il cognato, Piero Landoni –. Con lui non si perdeva solo un commerciante o un artigiano, ma un vero custode della tradizione». Il suo lavoro nel tramandare il puncetto ha avuto un valore culturale inestimabile, contribuendo a mantenere viva un’identità profondamente radicata nella storia della Valsesia.

Chi lo ha conosciuto ricorda il suo sorriso, la gentilezza innata, l’umiltà e la voglia di condividere tempo ed esperienza. «Era una persona riservata, discreta, ma capace di lasciare un segno in chiunque lo incontrasse», aggiunge ancora Landoni.

Frequentava il Centro incontro

Ercolino partecipava attivamente alla vita comunitaria, in particolare alle iniziative del Centro incontro anziani di Serravalle, sempre al fianco della moglie Elsa, sorella di Piero. Immancabili la loro presenza ai pranzi sociali, alle cene e ai pomeriggi danzanti, momenti che amava condividere con gioia.

Negli ultimi tempi aveva dovuto affrontare alcuni problemi di salute, ma il suo spirito non è mai venuto meno. Ha lasciato la moglie Elsa, la figlia Betty con Silvio (figura molto conosciuta nel mondo del volontariato dell’oratorio di Sant’Antonio) e il nipote Loris con Monica, oltre a tutti coloro che gli hanno voluto bene e che oggi ne custodiscono con affetto il ricordo. Il funerale è stato celebrato giovedì.

