Serravalle ricorda Ubaldo Targa, aveva solo 54 anni. Impegnato con il Carnevale di frazione Piane, è stato ucciso da una malattia.

Profondo dolore nella frazione Piane di Serravalle per la prematura scomparsa di Ubaldo Targa, spentosi a soli 54 anni dopo una lunga e difficile battaglia contro la malattia. Fino all’ultimo, amici e familiari avevano sperato in un esito diverso, ma nei giorni scorsi il destino si è compiuto, lasciando un grande vuoto in chi ha avuto la fortuna di conoscerlo.

Originario di Serravalle, l’uomo lavorava in un’autoscuola nel Milanese, ma ogni fine settimana tornava nella sua amata frazione. Molto attivo nella vita del paese, era socio del Comitato carnevale di Piane, un legame che coinvolgeva anche la famiglia. La cugina Chiara Deambrosis è infatti una delle figure storiche del Comitato e sua figlia Viola Fioravanti ha vestito i panni della maschera femminile del piccolo centro.

I ricordi del presidente

«Sapere che Ubaldo non è più con noi ci stringe il cuore – ha raccontato con commozione Alex Rorato, presidente del Comitato –. Era sempre presente, sempre pronto a dare una mano e a partecipare con entusiasmo. Ricordo ancora quando, durante una festa di Halloween organizzata per i bambini, propose uno spettacolino direttamente dal balcone di casa sua».

Targa non mancava mai agli appuntamenti del paese: «Se c’era qualcosa da fare, lui era il primo a proporsi. Anche a Capodanno ha partecipato al cenone organizzato nella nostra nuova sede», ha aggiunto Rorato, ricordandolo come «una persona sorridente, di spirito, allegra e sempre disponibile, profondamente legata al suo territorio».

L’ultimo saluto a Ubaldo Targa è stato celebrato nella chiesa parrocchiale di San Giacomo di Piane. Dopo la funzione, la salma è stata accompagnata al tempio crematorio. Lascia la moglie Laura, la figlia Alice e i familiari, molto conosciuti e stimati in paese.

