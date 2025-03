A Ponzone in cantiere la nuova Casa di comunità. Iniziati i lavori per trasformare le ex scuole elementari in un polo di servizi socio-sanitari.

A Ponzone in cantiere la nuova Casa di comunità

A Valdilana in questi giorni sono iniziati i lavori per la nuova Casa di comunità dell’Asl nei locali che fino a qualche anno fa ospitavano la scuola primaria di Ponzone. L’impresa che ha l’appalto sta procedendo per iniziare con le opere di demolizione.

Ma come sarà? Questa la descrizione del progetto nel sito della Regione Piemonte: «La Casa della comunità è una nuova struttura socio-sanitaria intesa come luogo fisico, di prossimità e di facile individuazione, alla quale l’assistito potrà accedere per entrare in contatto con il sistema di assistenza sanitaria, sociosanitaria e sociale. Essa si presenta come Punto unico di accoglienza (Pua) ai servizi sanitari e sociali, con l’obiettivo di garantire parità di trattamento di cure e di accesso alle strutture, oltre a costruire percorsi personalizzati di salute.

«La Casa della comunità diventerà lo strumento attraverso cui coordinare tutti i servizi offerti, in particolare ai malati cronici; in esse opererà un team multidisciplinare di medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, medici specialistici, infermieri e potrà ospitare anche assistenti sociali».

Logico pensare che alcuni dei servizi presenti sul territorio di Valdilana saranno accentrati quindi in questa struttura.

Un progetto finanziato con fondi Pnrr

E’ l’Asl a occuparsi del progetto tramite i finanziamenti del Pnrr. La comunicazione dell’avvio dei lavori da parte dell’azienda sanitaria era arrivata nelle scorse settimane in municipio. Già nel 2022 il Comune aveva “ceduto” l’immobile all’Asl tramite un apposito passaggio in consiglio comunale. La struttura è stata svuotata e lasciata in buone condizioni.

Sono tre le Case di comunità che hanno ricevuto i fondi europei nel Biellese: Biella, Cossato e appunto Valdilana, per un totale di 4,5 milioni. Secondo il progetto, le Case di comunità che sorgeranno nel Biellese saranno strutture in cui sarà attiva una equipe multi-professionale di medici di famiglia, medici specialistici, infermieri di comunità, altri professionisti della salute e potrà ospitare anche assistenti sociali.

Grazie a questa operazione si vorrebbe rafforzare l’assistenza sanitaria di prossimità, attraverso strutture intermedie con l’obiettivo di promuovere un nuovo modello di presa in carico del paziente che garantisca il migliore rapporto di continuità assistenziale nel percorso di cura tra ospedale e territorio e viceversa. Per quanto riguarda il progetto di Valdilana l’obiettivo è portare i servizi socio-sanitari del territorio a Ponzone nella nuova sede, sicuramente si trasferiranno i servizi ora ospitati nei locali vicino al cinema “Giletti”, ma la scommessa è di implementarli ulteriormente.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook