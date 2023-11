Boschi in fiamme sopra Postua. In azione vigili del fuoco, volontari ed elicottero. FOTO E VIDEO

Boschi in fiamme sopra Postua. In azione vigili del fuoco, volontari ed elicottero. L’incendio partito nel primo pomeriggio in una zona impervia.

Boschi in fiamme sopra Postua. In azione vigili del fuoco, volontari ed elicottero

In fuoco un’area di boschi lungo la vallata dello Strona, sopra l’abitato di Postua. Le fiamme si sono innescate nel primo pomeriggio di ieri, lunedì 27 npvembre, per cause ancora da chiarire nella zona dell’alpe Maddalene. E hanno cominciato ad alimentarsi con il sottobosco ormai secco. Qui una eccezionale ripresa aerea della zona in fiamme realizzata da DroneAdventures.

Scattato l’allarme, sono arrivati sul posto i vigili del fuoco volontari di Ponzone, quelli del Dos di Biella e gli operatori del comando di Vercelli, aiutati dalle squadre Aib della zona. E’ stato mobilitato anche un elicottero della Regione.

Il rogo ha interessato circa due ettari di bosco. Al termine delle operazioni di spegnimento, sono rimaste sul posto delle squadre Aib per monitorare la situazione.