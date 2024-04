Valdilana, pronta la lista di Mario Carli: restano fuori tre ex sindaci. Ampio spazio ai giovani, si chiede un voto all’insegna della continuità.

Valdilana, pronta la lista di Mario Carli: restano fuori tre ex sindaci

La lista “Valdilana insieme” che esprime l’attuale sindaco Mario Carli torna in campo per il voto di inizio giugno. Candidato sindaco resta Carli, che chiede un voto per dare continuità all’attuiale mandato amministrativo, mentre ci sono parecchie novità nel gruppo.

Per esempio, non figurano più i due ex sindaci di Mosso e di Valle Mosso, Carlo Grosso e Cristina Sasso. E nemmeno Massimo Foglizzo, a suo tempo primo cittadino di Soprana. Tutti e tre sono anche assessori nell’attuale giunta. In compenso ci sono parecchi nuovi ingressi, con ampio spazio per i giovani. Confermati invece gli assessori Elisabetta Prederigo e Pradeep Ferla.

La lista al completo

Ecco la lista “Valdilana insieme” (tra l’altro, è la prima lista a essersi presentata in modo completo).

Francesca Barioglio, Giorgia Bortolan, Davide Capparoni, Marco Carravieri, Liliana Cerruti, Massimiliano Chiti, Maddalena Michela Cusatis, Pradeep Ferla, Sergio Garbaccio Bogin, Mathushja Kumereshan, Gaicomo Lasciandare, Manuela Mattei, Elisabetta Prederigo, Michele Role Mucet, Claudio Rosa e Giovanna Sperotto.

La presentazione ufficiale del gruppo è stata fatta nella serata di ieri, lunedì 22 aprile, alla Brughiera.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook