Elezioni a Valdilana, Roberto Costella ha completato la lista. Il gruppo di opposizione sfida il sindaco Mario Carli e la compagine di Franco Foglia Parrucin.

Elezioni a Valdilana, Roberto Costella ha completato la lista

Con la presentazione degli ultimi due candidati, si completa la lista di “Cambiamento per Valdilana“. Il gruppo attualmente all’opposizione ripropone quindi Roberto Costella per il posto di sindaco, e scende in campo per sfidare la lista dell’attuale primo cittadini Mario Carli, nonché la lista di Franco Foglia Parrucin “Ritessiamo Valdilana”.

La lista “Cambiamento”

Ecco quindi la lista di “Cambiamento per Valdilana”. A fianco di Roberto Costella si candidano come consiglieri Andrea Cerreia Varale, Fulvio Chilò, Lorenza Ciscato, Chiara Crestani, Rosalba Coppo, Andrea Di Venosa, Maria Rosa Ferrara, Giuseppe Landoni, Andrea Mancin, Gaetano Milesi, Simone Moschin, Alessandra Pilotto, Enrica Rolando, Marco Spagnolo, Stefano Vampari, Giuseppe Zorzan.

Alcuni di loro erano già in lista la scorsa tornata elettorale, altri si erano presentati come pro sindaci e consulatori nelle ex municipalità. Ma ci sono anche numerosi volti nuovi, persone di varia età che si affacciano per la prima volta sulla scena politica del proprio paese. Nei prossimi giorni sarà presentato il programma e fissati nuovi incontri con la popolazione.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook