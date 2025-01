Ex dipendente della Seab muore a soli 56 anni. Oggi l’addio a Vittoriano Mello Grand: l’uomo viveva a Camandona.

Lutto a Camandona e in tutta la valle di Mosso per la scomparsa di Vittoriano Mello Grand. Tutti in paese lo conoscevano, anche grazie al fatto che era stato dipendente della Seab, la sociotà che si occupa della raccolta e trattamento rifiuti nei paesi della zona.

come riportano i colleghi de La Provincia di Biella, Vittoriano si è spento nella giornata di martedì 7 gennaio in ospedale a Ponderano dove era stato ricoverato. Lascia la sorella e i nipoti. II caro Vittoriano verrà inumato nel cimitero di Camandona nella mattinata di oggi, sabato 11 gennaio, alle 11. Numerosi i messaggi di cordoglio sui social.

