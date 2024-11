Trivero ricorda Davide “Spia” a dieci anni dalla scomparsa. Fu trovato senza vita dai genitori. Era uno dei tifosi più rappresentativi della Pallacanestro Biella.

Trivero ricorda Davide “Spia” a dieci anni dalla scomparsa

Sono trascorsi dieci anni da uno dei più significativi lutti che hanno colpirono la curva di Pallacanestro Biella. E che hanno colpito tutto il Triverese. In questi giorni nel 2014 moriva infatti all’improvviso Davide Spianato, 42 anni, residente in frazione Cereie e uno dei capi storici della tifoseria organizzata rossoblù. Per gli amici della curva Barlera era semplicemente “Spia”.

Venne trovato senza vita nel suo letto dai i genitori. Era mattina e loro erano andati a controllare che stesse bene, dato che non era ancora alzato. Era stato fulminato nel sonno da una crisi cardiaca. Per anni presenza costante tra i supporter più accesi, tanto da non far mai mancare il proprio appoggio nemmeno in trasferta, Spianato viveva con il padre Osvaldo, la madre Viviana e la sorella.

Sempre presente tra gli alpini

I colori di Pallacanestro Biella non erano la sua unica passione: Spianato era molto attivo anche nel gruppo delle penne nere del suo paese. Ed era appassionato di calcio: era un interista sfegatato e faceva parte della Brianza Alcolica. In tutti questi anni la sua famiglia ha sempre tenuto vivo il suo ricordo con iniziative ed eventi dedicati alla sua memoria.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook