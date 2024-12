Ignoto giocatore vince 24mila euro al Lotto a Crevacuore. Ha scommesso in tutto 10 euro su un terno e su un ambo nella ruota di Bari.

Ignoto giocatore vince 24mila euro al Lotto a Crevacuore

Ha scelto la ruota di Bari, puntando 5 euro su un ambo di numeri e altri 5 numeri su un terno. E si è portato a casa la bella somma di 23.750 euro. E’ accaduto nei giorni scorsi a Crevacuore, e più precisamente nella tabaccheria ed edicola di Claudia Boscarolo, lungo via Garibaldi.

Un bel relago di Natale per questo giocatore, sul quale ovviamente in paese si sono già intrecciate varie ipotesi per capire chi sia. Certo, 24mila euro non è una cifra che cambia la vita, ma è certamente una bella sommetta.

La super-vincita del 2007

Da ricordare che a Crevacuore nel 2007 avvenne una delle vincite più alte del Biellese, 500mila euro: accadde nel bar-ricevitoria Sola, chiuso di recente.

