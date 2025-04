Il Comune di Valdilana rassicura: la Ponzone-Cereie sarà sistemata. Proteste per l’asfalto disastrato, il sindaco: «Già dato incarico al progettista per l’asfaltatura completa».

C’è un progetto di asfaltatura per tutta la strada di Cereie, pesantemente ammalorata. Dopo le proteste che si erano levate nei giorni scorsi sullo stato di manutenzione del tratto, a fare il punto della situazione è il sindaco Mario Carli. «Su Cereie in effetti la strada va risistemata e lo sappiamo bene. Abbiamo dato incarico per un progetto di sistemazione completa che prevede interventi di asfaltatura su lungo il tratto, ma anche il rifacimento dei marciapiedi che dall’incrocio di Ponzone arrivano fino al prossimo incrocio».

L’operazione restyling partirà nei prossimi mesi: «Saranno messe risorse comunali, attendiamo soltanto il progetto e poi un periodo consono per poter avviare l’intervento».

Sempre sulla strada di Cereie sul tratto con diversi avvallamenti scendendo dopo l’acquedotto è il Cordar Valsesia che deve intervenire. E l’ente sta lavorando anche su via provinciale a Ponzone per mettere in quota tutti i tombini.

Altri interventi in paese

Ma gli interventi stradali dell’amministrazione di Valdilana non terminano qui, un cantiere per la sistemazione della strada riguarderà anche la via che sale a Soprana, lavori previsti poi anche a Violetto in zona Valle Mosso.

«La nostra amministrazione sin dal primo insediamento è intervenuta sempre sulle strade – riprende Carli -. Abbiamo chilometri di vie di collegamento e stiamo intervenendo ovunque assegnando progetti e cantieri. L’attenzione è davvero alta per garantire la manutenzione continua del territorio».

