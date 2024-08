Incendio minaccia una pineta vicino all’alpe Montuccia. LE FOTO

Incendio minaccia una pineta vicino all’alpe Montuccia. Ieri è intervento anche l’elicottero per evitare che il fuoco divampasse.

Incendio minaccia una pineta vicino all’alpe Montuccia

E’ stato necessario anche l’intervento di un elicottero del servizio regionale per evitare che un incendio divampato nella zona dell’alpe Montuccia, vicino al Bocchetto Sessera, finisse per aggredire una pineta. Le fiamme si sono sviluppate nel pomeriggio di ieri, sabato 17 agosto, probabilmente innescate in modo involontario da qualche escursionista.

LEGGI ANCHE: Fiamme nel boschi di Maggiora: in azione 14 squadre tra Aib e vigili del fuoco

L’intervento di vigili e volontari antincendio

Sul posto sono accorsi gli operatori dei vigili del fuoco in collaborazione con alcune squadre dei volontari Aib.

A causa della zona impervia si è stabilita la necessità di richiedere l’intervento dell’elicottero regionale Aib che ha effettuato alcuni lanci di acqua e liquido ritardante, estinguendo completamente le fiamme. Il rischio era che il fuoco potesse fare danni aggrendendo un bosco di conifere. L’azione si è cocnlusa solo nel tardo pomeriggio.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook