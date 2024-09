L’alto Triverese perde l’unica edicola: un brindisi per salutare Angelo. Nessuno si è fatto avanti per portare avanti l’attività in frazione Lora.

Si sta avvicinando l’ultimo giorno di lavoro per Angelo Tresoldi, titolare di Cartolandia, l’edicola cartoleria di Trivero in frazione Lora. E per l’occasione ci sarà un momento di saluti. Domenica 29 settembre alle 11 per salutare tutti i clienti che in questi anni hanno frequentato il negozio sarà proposto un aperitivo.

Termina così un lungo impegno lavorativo, e per l’occasione Tresoldi ha deciso di ringraziare i clienti per la fedeltà e l’amicizia dimostrata in questi anni. L’edicola è stata messa in vendita in attesa che qualcuno si faccia avanti, ma per il momento pare non ci sia nulla. Aveva preso in mano l’attività nel 2004 e l’ha portata avanti sempre con passione, attivando anche nuovi servizi per gli utenti.

“Ora farò il nonno”

«È arrivato il momento giusto per chiudere – aveva spiegato Tresoldi -, ormai è già da due anni che sono in pensione, poi ho ancora continuato per dare continuità al servizio, ma alla mia età sento proprio che è ora». In queste settimane in tanti sono passati come ogni giorno per acquistare il giornale e non è mancata una battuta sul suo pensionamento».

Oltre ai giornali, a disposizione anche tessere telefoniche, libri, servizi per la scuola. «Abbiamo iniziato solo con l’edicola – spiega il titolare – poi mano a mano abbiamo inserito altro come i libri, i gratta e vinci, la telefonia, la parte scolastica. In questo modo si è offerto un servizio più ampio.

E per quando chiuderà l’attività ha già le idee chiare: «Farò il nonno, andrò a prendere i nipoti a scuola e cose di questo genere, dando una mano ai miei figli».

