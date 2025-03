Lavori rallentati dal maltempo: a Coggiola ponte Bozzalla chiuso altri due mesi. Nel centro del paese rimangono in vigore i divieti di sosta. Ancora spostate le linee degli autobus Atap.

Lavori rallentati dal maltempo: a Coggiola ponte Bozzalla chiuso altri due mesi

Ancora due mesi di chiusura per il ponte Bozzalla di Coggiola. La fine lavori per il consolidamento del collegamento sul Sessera era previsto per metà marzo. Ma le condizioni meteo e il tipo di intervento che è previsto per la messa in sicurezza del ponte, ha fatto spostare la fine lavori a maggio.

Prosegue quindi disagio quindi per i residenti e commercianti del paese. In virtù della proroga di chiusura anche le linee Atap continuano a essere spostate. In particolare la linea 70 (Valle Mosso, Trivero, Coggiola, Borgosesia), la linea 511 (Crevacuore, Coggiola, Valle Mosso, Cossato, Torino), la linea 552 (Pray, Coggiola, Valle Mosso, Cossato, Vercelli) e la 553 (Mosso, Trivero, Coggiola, Crevacuore) provenendo da Portula in frazione Granero proseguiranno su via Umberto I (vale a dire il ponte Fila) per poi scendere in via Rom e piazza Bartolomeo Sella sul percorso normale, e viceversa.

Di conseguenza in direzione Portula viene soppressa la fermata di Granero bivio Masseranga e sarà effettuata una fermata provvisoria lungo il marciapiede prima del ponte Fila.

E in centro non si parcheggia

Contestualmente alla chiusura del collegamento, il Comune di Coggiola ha dovuto con un’ordinanza modificare anche la viabilità. Istituito così il divieto tassativo di parcheggio dalle ore 6,45 alle ore 17 in via Roma dal numero civico 99 al numero 115, invitando la cittadinanza a utilizzare i posteggi esistenti sulle vie contigue (dietro la biblioteca). Inoltre ha disposto che per raggiungere il panificio Piantanida, sia consentito il transito su via Libertà fino al civico 8.

L’intervento di consolidamento

Per consentire di effettuare gli attesi lavori di consolidamento resisi necessari a seguito degli ingenti danni causati dall’alluvione dell’ottobre 2020, il ponte deve rimanere chiuso.

La situazione critica del collegamento era emersa nel corso di alcuni lavori di ripristino del collettore fognario eseguiti nel 2021 su incarico del Cordar Valsesia. Da una prima analisi sembrava ci fosse dell’acqua che si infiltrava sotto la pila del manufatto (quella lato Portula), ma essendo presente una lama d’acqua profonda due metri, non fu possibile verificare lo stato delle colonne.

L’amministrazione comunale di Portula aveva così dato incarico alla ditta Scarlatta Umberto sas di provvedere con urgenza alle verifiche tecniche e agli opportuni sondaggi specialistici, che avevano evidenziato l’importante erosione sia della pila lato Portula che di quella lato Coggiola ed era quindi stato messo in moto l’iter per arrivare alla messa in sicurezza dell’opera.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook