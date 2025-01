Lutto nel mondo dei motori: addio a Giampiero Loffi. L’uomo è morto nel sonno, aveva 78 anni. Era molto conosciuto a Trivero e in valle di Mosso.

Lutto nel mondo dei motori: addio a Giampiero Loffi

A Trivero e in valle di Mosso Giampiero Loffi era conosciuto da tutti gli appassionati di motori. E’ morto nella notte tra lunedì e martedì scorsi nel sonno all’età di 78 anni. A scoprire la tragedia è stata la moglie Bruna: la sveglia suonava, ma Giampiero non si muoveva. Originario di Trivero, da alcuni anni si era trasferito ad Alicie Castello insieme alla famiglia.

La notizia si è rapidamente diffusa in tutto il Biellese dove il 78enne era molto conosciuto per il grande impegno profuso nello sport e nel volontariato. Per una vita, fino al 2001, aveva fatto parte dell’allora Commb, Comitato organizzatore manifestazioni motoristiche biellesi, che si occupava tra l’altro del mitico Rally della Lana. Quella per i motori era una passione che da sempre lo accompagnava. In passato aveva anche corso diverse gare “tout terrain”.

Da anni, inoltre, responsabile dei commissari di gara e si occupava della loro formazione.

Impegnato nella Protezione civile

Anche nel mondo del volontariato era un’istituzione. Da caposquadra del Coordinamento territoriale di Protezione civile di Biella aveva partecipato anche a diverse missioni fuori provincia, dalla Liguria all’Emilia Romagna.

Lo ricorda così l’Aci Biella: «Giampiero, dire che ci mancherai risulta assolutamente riduttivo nei confronti della persona che eri. Punto di riferimento saldo e sicuro per tutte le manifestazioni sportive motoristiche biellesi e nazionali. Hai fatto tanto e hai lasciato un eredità importante e meravigliosa. Ufficiale di gara biellesi Infaticabile nelle gare e nella vita, membro attivo della Protezione civile e della commissione sportiva AC Biella. Ti ringraziamo per tutti i momenti che ci hai regalato. Lasci un vuoto enorme nel cuore di tutti noi».

Il ricordo dell’amico

«Era una bella persona, solare. Oltre che un carissimo amico. In caso di bisogno, Giampiero c’era sempre. Potevi chiamarlo anche di notte». Con queste parole un commosso Cleto Canova , responsabile del coordinamento, ha ricordato Loffi.

«Martedì ci eravamo sentiti due volte al telefono – continua Canova -, stava bene. Non riesco ancora a credere che non ci sia più. Veniva sempre in missione con noi, anche fuori dal Biellese. Era un pilastro fondamentale, per la sua esperienza e perché aveva tutte le abilitazioni per il movimento terra. Eravamo coscritti e amici…»

