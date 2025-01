Varallo piange Giorgio Cosotti: in lutto gli Amici di Lourdes. Era il padre di Gemma, che morì prematuramente al ritorno da un pellegrinaggio.

Varallo piange Giorgio Cosotti: in lutto gli Amici di Lourdes

Gli “Amici di Lourdes” di Varallo ha perso una dei suoi storici volontari, e un nome molto conosciuto. La scorsa settimana si è infatti spento all’età di 80 anni Giorgio Cosotti, a cui l’associazione era molto legata. Il sodalizio, fondato nel 1990, è infatti intitolato alla figlia Gemma morta prematuramente in quell’anno, al rientro da un pellegrinaggio a Lourdes durante il quale aveva espressamente chiesto alla Madonna “di non dover più soffrire” per la malattia che l’affliggeva dalla nascita. E così è stato.

«Per noi questo fatto è sempre stato una sorta di miracolo – commenta Marco Torri degli “Amici di Lourdes” -, per questo si decise nel ‘90 che la neonata associazione portasse il nome di Gemma Cosotti. Ora piangiamo il suo papà, un uomo di fede e di grandi valori, profondamente devoto alla Madonna di Lourdes».

Volontario sempre pronto per l’associazione

Il varallese partecipava sempre con la sua famiglia ai pellegrinaggi organizzati ogni due anni dall’associazione come volontario insieme alla moglie Paquita e portando con sé i tre figli: oltre a Gemma, Alessandro che poi decise di prendere i voti e che attualmente è parroco di Boccioleto, Rossa e Rimasco in valle Alto Sermenza dopo essere stato vicario parrocchiale a Trecate, e Dolores che, come il padre, svolge la professione di infermiera.

Ad agosto l’ultima volta a Lourdes

Giorgio Cosotti, ammalato ormai da tempo, ha voluto partecipare ancora una volta all’ultimo pellegrinaggio a Lourdes, lo scorso agosto. Si è spento venerdì 10 gennaio, lasciando la sua amata famiglia e le tante persone che gli volevano bene e che lunedì gli hanno dato l’estremo saluto durante il funerale celebrato nel primo pomeriggio nella collegiata di San Gaudenzio.

Una cerimonia molto commossa e partecipata, che ha visto la presenza dei componenti dell’associazione Amici di Lourdes in divisa e di ben ventotto sacerdoti della Diocesi. Durante il rito funebre è stato anche letto un messaggio di condoglianze inviato dal vescovo di Novara, monsignor Franco Giulio Brambilla. Al termine del funerale la salma è stata portata nel cimitero monumentale di Varallo per la sepoltura.

La vicinanza della comunità

L’ultimo pensiero della famiglia è stato rivolto ancora agli Amici di Lourdes: infatti è stato richiesto esplicitamente sull’epigrafe “non fiori ma offerte per l’associazione”, che a sua volta ha voluto esternare pubblicamente la sua vicinanza alla famiglia di Giorgio “membro instancabile della nostra associazione”.

Vicinanza fraterna anche da parte della Parrocchia: il prevosto don Roberto Collarini con gli altri sacerdoti della parrocchia, le comunità religiose di Varallo e il Consiglio pastorale parrocchiale partecipano con la preghiera e con la vicinanza fraterna al dolore della moglie Paquita, dei suoi figli don Alessandro e Dolores con suo marito Matteo e i nipoti. «Lo affidiamo oggi – si legge sull’epigrafe – con speranza e commozione all’abbraccio del Signore della vita all’intercessione della Madonna di Lourdes e di Santa Bernadette perché lo accolgano nella gioia piena del Paradiso».

