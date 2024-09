Malore mentre cerca funghi a Stavello: muore sotto gli occhi dell’amico. LE FOTO

Malore mentre cerca funghi a Stavello: muore sotto gli occhi dell’amico. Tragedia sulle montagne di Valdilana, è intervenuto anche l’elisoccorso di Borgosesia.

Tragedia a Valdilana: un uomo colto da malore mentre va a funghi è morto nonostante l’intervento dei soccorritori. E’ accaduto nella zona di Stavello, nonostante l’intervento congiunto dell’eliambulanza 118 di Borgosesia e delle squadre del Soccorso alpino a Stavello. L’allarme è scattato nella mattinata di oggi, giovedì 26 settembre, per una persona colpita da malore mentre cercava funghi nella zona.

Il compagno di escursione, nonostante la scarsa copertura telefonica in zona, è riuscito ad allertare il numero unico 112 comunicando che l’amico era stato colto da malore ed era privo di coscienza. Immediatamente è decollata l’eliambulanza del 118 di Borgosesia e trattandosi di un intervento sanitario in ambiente impervio sono state attivate le stazioni del Soccorso alpino di Valle Mosso e Valle Cervo per il supporto a terra.

L’intervento delle squadre dei soccorritori

Ma a causa delle condizioni meteo, l’eliambulanza non è riuscita ad arrivare sul posto, è stata quindi costretta ad atterrare nella piazzola di Trivero, dove un’ambulanza ha caricato l’equipe sanitaria portandola fino a Stavello. Da qui, con il supporto delle squadre del Soccorso alpino, proseguendo a piedi hanno raggiunto il luogo segnalato.

Una volta raggiunto l’uomo colto da malore, il medico del 118 non ha potuto far altro che constatarne il decesso. Il compagno sotto choc e infreddolito è stato accompagnato all’ambulanza dai sanitari. Dopo l’autorizzazione del magistrato, la salma è stata recuperata dai tecnici del Soccorso alpino ed è stata consegnata ai carabinieri presenti sul posto.

