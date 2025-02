Ponzone, in pensione dopo 42 anni i gestori del distributore di benzina. Giovanni Signorelli e la moglie Caterina Calabretta sono al lavoro alla pompa di benzina lungo via Provinciale dal lontano 1983.

Ponzone, in pensione dopo 42 anni i gestori del distributore di benzina

Una vita trascorsa nel distributore di Ponzone. Giovanni Signorelli che, con la moglie Caterina Calabretta, gestisce la stazione di servizio Ip lascerà la pompa di benzina il 31 marzo. Ci sono già stati dei contatti con una persona interessata che dovrebbe sostituirli nella gestione della stazione di servizio.

«Io in realtà sono già in pensione da una decina di anni – spiega Signorelli – ma ho voluto continuare questa mia professione anche perché c’è mia moglie. È un lavoro che faccio da sempre, da 42 anni. E ho conosciuto davvero tante persone del paese e non solo». E in attesa del pieno di benzina ci scappa sempre una battuta o una chiacchierata.

Un lungo rapporto con i clienti

«Da qui sono passate tantissimi veicoli, tanti clienti nel corso degli anni – racconta ancora Signorelli -. Almeno tre generazioni, ho visto andare via le persone anziane e crescere i ragazzi. Sono a Ponzone da quando avevo otto anni, sono cresciuto qui dove vivo. E sto lavorando in paese dove ci conosciamo tutti. Parli con le persone e si instaura un rapporto familiare. E’ davvero un bel lavoro a livello di affetti».

La coppia è molto conosciuta in paese e chi ha saputo della loro decisione di completare il loro ciclo lavorativo è venuta a salutarli, tra un pieno e l’altro.

«Chi lo ha saputo – continua Signorelli – ci ha salutati e fatto gli auguri. È un traguardo importante, una decisione che ci cambierà sicuramente la vita. Sono in questo distributore dal 1983 e non è certo poco tempo. Prima era diverso, devo dire che era veramente bello, ora la burocrazia è diventata difficile. Sicuramente tutto questo mi mancherà, soprattutto il parlare con le persone. Abbiamo davvero tanti bei ricordi e ringraziamo di cuore i nostri clienti che ci hanno sempre dato fiducia in questi anni».

La pensione in vista

Nella porta dell’ufficio della stazione di servizio è stato appeso un bel fiocco rosa, i due coniugi sono infatti diventati nuovamente nonni di Aurora.

«Siamo felici – conclude Signorelli – è nata Aurora e abbiamo anche un’altra nipotina Azzurra che ha due anni e mezzo. Potremo fare i nonni e seguirle di più. Potremo riposare e dedicarci ai nostri hobby. Io suono la fisarmonica, che è la mia passione grande. Mi dedicherò poi all’orto, alla ricerca dei funghi e alla pesca. Insomma credo che non mi annoierò. Se poi chi ci sostituirà avrà bisogno sarò sicuramente qua a dargli una mano i primi tempi. Mancano ancora delle settimane al 31 marzo e noi saremo qui ad aspettare e salutare i clienti».

