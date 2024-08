Ponzone, l’antifurto di un’azienda tiene sveglio tutto il vicinato. Nessuno va a spegnerlo, necessario l’intervento dei carabinieri dopo le lamentele dei residenti.

Un allarme in piena notte tiene sveglia un’intera frazione per oltre un’ora. E’ successo a Ponzone, frazione di Valdilana, nella notte tra martedì e mercoledì, quando un allarme proveniente da una ditta tessile, nella zona verso la frazione Polto, ha iniziato a suonare senza più fermarsi.

Dopo il brusxco risveglio e un po’ di attesa sperando che il fastidioso sibilo si fermasse, sono state numerose le chiamate arrivate al centralino dei carabinieri a partire dalle 3.30 di notte. Per i residenti, impossibile dormire con l’allarme che non smetteva di suonare.

Nessuno a spegnerlo

Nessun responsabile della proprietà o addetto alla sicurezza però è arrivato per spegnere l’allarme. Una pattuglia dei carabinieri ha effettuato più giri in zona per vedere se ci fossero segni di effrazione cercando di rintracciare i responsabili. Alla fine dopo oltre un’ora è arrivato un addetto che è riuscito a spegnere l’allarme.

Evidentemente qualcosa non ha funzionato nel sistema d’allarme visto che, a parte i carabinieri intervenuti sul posto, non si è visto nessun responsabile della sicurezza per spegnere l’incessante allarme. Ancora da chiarire il motivo tecnico per cui sia partito l’antifurto, forse un tentativo di effrazione all’interno dello stabilimento che in questo periodo è chiuso per le ferie di agosto.

