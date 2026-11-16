«Vende la sua casa?» A Ponzone uno sconosciuto suona ai citofoni e fa scattare i sospetti

«Salve signora, per caso vende la sua casa? O sa se ce ne sono altre in vendita qui in zona?». Una domanda apparentemente innocua che, nel tardo pomeriggio di mercoledì 11 novembre, un uomo ha rivolto a diversi residenti di Ponzone, nel comune di Valdilana. Le insolite richieste di informazioni sulle abitazioni hanno però insospettito più di una persona, facendo scattare il passaparola in paese.

L’episodio si è verificato verso l’imbrunire, quando l’uomo, descritto come una persona ben vestita e dall’aspetto curato, si è aggirato per le vie del centro e delle zone limitrofe. Avrebbe suonato a diversi campanelli di case indipendenti e palazzine, chiedendo ai proprietari se fossero interessati a vendere il proprio immobile o se conoscessero altre abitazioni in vendita nelle vicinanze.

Le richieste di informazioni e i dubbi dei residenti

A destare perplessità è stato soprattutto il fatto che l’uomo, pur rivolgendosi agli interlocutori con modi garbati, non avrebbe chiarito a quale titolo stesse agendo. Non avrebbe infatti specificato se fosse un privato alla ricerca di un’abitazione oppure un agente immobiliare incaricato da un’agenzia. Una circostanza che, insieme all’orario e alla modalità di approccio, ha alimentato i dubbi.

Nel giro di poche ore l’episodio è diventato argomento di conversazione tra gli abitanti. Il timore espresso da alcuni residenti è che la richiesta di informazioni potesse rappresentare un pretesto per verificare la presenza dei proprietari nelle abitazioni o per conoscere le abitudini delle famiglie. Si tratta comunque di ipotesi: non sono emersi, dal racconto dei fatti, elementi che confermino intenzioni illecite.

La preoccupazione per truffe e raggiri porta ad alzare la guardia

A spiegare la reazione degli abitanti contribuiscono anche i numerosi episodi di truffe e tentativi di raggiro che continuano a interessare il territorio, spesso ai danni delle persone anziane. In questo contesto, anche una visita inattesa da parte di uno sconosciuto può suscitare comprensibili timori, soprattutto quando non vengono fornite spiegazioni precise sulle ragioni della propria presenza.

La vicenda di Ponzone richiama dunque l’importanza di mantenere un atteggiamento prudente, senza tuttavia attribuire automaticamente intenzioni criminali a chi si presenta alla porta. Verificare sempre l’identità di chi chiede informazioni e accertarsi della sua effettiva appartenenza a un’eventuale agenzia o azienda sono accorgimenti utili per evitare situazioni potenzialmente rischiose.

Come comportarsi di fronte a visite sospette

Tra le principali raccomandazioni per prevenire truffe e raggiri c’è quella di non consentire l’accesso alla propria abitazione a persone sconosciute. È inoltre opportuno non fornire informazioni sulle abitudini della propria famiglia, sugli orari di lavoro o sui periodi di assenza da casa. In caso di dubbi sull’identità di un interlocutore è sempre preferibile effettuare una verifica prima di proseguire la conversazione.

In presenza di comportamenti sospetti o situazioni di pericolo è possibile rivolgersi alle forze dell’ordine, contattando in caso di emergenza il numero unico 112. Anche la collaborazione tra vicini e lo scambio di informazioni possono contribuire alla sicurezza della comunità, purché le segnalazioni siano circostanziate e non si trasformino in allarmismi o accuse nei confronti di persone delle quali non si conoscono le reali intenzioni.

Foto d’archivio

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