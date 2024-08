Postua, labrador aggredito da cani senza guinzaglio. Una passeggiata in paese rischia di finire molto male. «E non è la prima volta».

Postua, labrador aggredito da cani senza guinzaglio

Il noto cabarettista Gigi Travostino, di Postua, l’altra sera stava portando il suo labrador Veo a fare una passeggiata per le vie del paese, quando da un cortile è uscito un cane che l’ha attaccato. Purtroppo non è l’unico episodio avvenuto.

Non è la prima volta

«Già due settimane fa era stato attaccato con le stesse modalità da un altro cane – spiega il proprietario -. E un paio di anni sempre qui a Postua era stato attaccato da un cane lasciato libero che gli aveva staccato una parte di orecchio».

E adesso il proprietario è stufo: «Ho già parlato in Comune della questione e purtroppo hanno le mani legate perché non c’è la possibilità di avere un agente di polizia locale per fare i dovuti controlli. Ma questa storia deve finire». Travostino è pronto anche a fare denuncia se dovessero verificarsi altri episodi del genere.

Basta un minimo di educazione

Travostino chiede educazione a tutti i padroni dei cani su come comportarsi: «Non si possono lasciare cani anche di media e grossa taglia liberi per le strade o nei cortili accessibili alla via pubblica».

«Gli animali vanno tenuti a guinzaglio. Ne va dell’incolumità di tutti. Pensiamo solo se al posto del mio Veo ci fosse stato un bambino… Basta davvero poco per vivere tranquilli e senza problemi».

L’appello

Travostino lancia un appello e spera che sia condiviso da più persone possibili: «Finora ce la siamo sempre cavata solo con grandi spaventi, ma è assurdo che uno debba fare una passeggiata con il proprio cane e avere il timore di essere aggredito. Sono pronto a denunciare se capiterà di nuovo».

Tra l’altro c’è stato anche un precedente episodio che fa riflettere. Purtroppo già qualche tempo fa il cane di Travostino era stato aggredito da un altro cane uscito all’improvviso da un cortile, alla fine era stato ferito ad un orecchio.

