Pratrivero ricorda la maestra Paola: dedicato a lei il progetto “Dopo di noi”. Il nome dell’insegnante morta a soli 48 anni su una targa all’ingresso degli alloggi dedicati a persone con disabilità.

Pratrivero ricorda la maestra Paola: dedicato a lei il progetto “Dopo di noi”

Ora all’ingresso c’è una targa con la scritta “Paola Tura 1957- 2006: non amiamo a parole e con la lingua, ma a fatti e in verità”. A scoprirla è stato il nipotino Gianpaolo, tra l’emozione dei tanti presenti. La targa è stata posta sul muro della scuola dove la donna ha insegnato per anni.

Sabato scorso, giorno del compleanno di Paola, l’amministrazione comunale di Valdilana ha intitolato l’ex scuola primaria di Pratrivero a una maestra che era stata molto attiva nella comunità e che era morta a soli 48 anni nel 2006. Lo stabile è stato recuperato e ospita alloggi per cinque persone con disabilità.

Il ricordo della collega

A parlare di questa intitolazione sono stati il sindaco di Valdilana Mario Carli, il presidente della Provincia Emanuele Ramella e il presidente del Cissabo Stefano Ceffa. «Una scuola che ha chiuso – ha detto Ceffa – è stata riempita con il futuro delle persone. Il fatto che questo luogo così importante porti il nome di una donna di educazione è un segnale bello. E’ come se lei continuasse a insegnare qua».

A raccontare di Paola, con commozione, è stata Elisabetta Prederigo, collega e vice sindaco. «Questa scuola – ha detto Prederigo – è un luogo dove ci si prende cura. Prima dei bambini, ora degli ospiti dell’appartamento per l’autonomia. Paola era una maestra che credeva nel suo lavoro, è mancata in servizio ed è rimasta con noi nonostante la malattia. Ricordo un suo lavoretto per Pasqua: un’ape in cartapesta. Era il suo ultimo messaggio di libertà, leggerezza, allegria. Paola era una donna della comunità, era allegra e amava stare con gli altri. Ci spronava a partecipare alla vita del territorio, era spontanea e generosa. Oggi è il giorno del suo compleanno e questa volta la sorpresa l’ho fatta io a lei».

Il “Progetto Paola”

Il parroco don Emanuele Biasetti ha benedetto la targa, che è stata realizzata nel laboratorio dai ragazzi. «Non ho conosciuto Paola – ha detto il sacerdote – ma in tanti mi hanno parlato bene di lei. In parrocchia viene portato avanti il “Progetto Paola”, grazie a don Claudio Maggia e ad alcuni amici, dove vengono aiutate le persone in difficoltà. Un gesto semplice e bello, un modo per continuare la sua opera di generosità».

La struttura

Nella ex scuola di Pratrivero, dopo la chiusura l’amministrazione comunale pensò di creare una struttura per persone disabili che aprì nel 2022. Si tratta di un progetto in cui sono state coinvolte le famiglie del territorio con persone con disabilità a carico. Attualmente ospita cinque persone.

Nello stesso edificio al piano terra è attiva l’Oasi del benessere, un progetto dove gli utenti sono impegnati in attività e laboratori. E’ una iniziativa realizzata con il contributo della Fondazione Zegna e investimenti regionali. Completano la struttura una palestra e un ambulatorio di fisioterapia. Tra gli obiettivi del progetto anche quello di creare un centro di aggregazione e inclusione.

