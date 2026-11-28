Duecento personaggi a grandezza naturale, un intero centro storico trasformato in un villaggio di altri tempi e un percorso che accompagna i visitatori fino alla Natività. Domani, domenica 29 novembre torna a Mosso il Presepe Gigante di Marchetto, uno degli allestimenti natalizi più imponenti e suggestivi d’Italia. La manifestazione, giunta alla 39ª edizione, animerà il borgo del comune di Valdilana fino al 10 gennaio 2027.

Dietro l’appuntamento ci sono oltre venti volontari della Pro loco di Mosso, impegnati da mesi nella preparazione delle strutture, dei personaggi e degli impianti. Il presepe sarà visitabile ogni giorno dalle 10 alle 22, con ingresso a offerta libera. Domenica 29 novembre sono previsti anche il mercatino in piazza Italia, la visita inaugurale alle 15.30 e l’accensione delle illuminazioni all’imbrunire.

Duecento figure trasformano il paese in un museo a cielo aperto

Il Presepe Gigante non è soltanto una rappresentazione della nascita di Gesù. Lungo circa un chilometro di percorso pedonale, tra vicoli e piazzette, i visitatori incontrano scene della vita quotidiana di un tempo, antichi mestieri, personaggi e ambientazioni della tradizione locale. Un autentico museo etnografico all’aperto, dove la memoria della comunità rivive attraverso figure e ricostruzioni a grandezza naturale.

La particolarità dell’allestimento è proprio il coinvolgimento del pubblico. Passeggiando tra i personaggi, chi visita il presepe finisce per diventare parte della rappresentazione, fino a raggiungere la capanna della Natività nell’area del centro anziani. Un’esperienza immersiva che affascina grandi e bambini, resa ancora più suggestiva nelle ore serali dalla particolare illuminazione del borgo.

Una tradizione nata nel 1980 nella borgata Marchetto

La storia dell’iniziativa comincia nel 1980 nella piccola borgata Marchetto, dalla quale il presepe prende ancora oggi il nome. Nel corso degli anni l’allestimento è cresciuto, tanto da rendere necessario il trasferimento nel centro storico di Mosso, distante circa un chilometro. Una tradizione che attraversa ormai quasi mezzo secolo e che continua a coinvolgere generazioni di volontari.

Le sue dimensioni lo collocano tra i presepi più grandi al mondo, anche se non esiste una classificazione universalmente riconosciuta per confrontare allestimenti tanto diversi. Ma per gli organizzatori il primato non è l’obiettivo principale. Il vero valore sta nel conservare la memoria del territorio, raccontando il lavoro, le abitudini e le tradizioni delle persone che hanno vissuto nelle vallate biellesi.

Il nuovo logo porta la firma dell’artista Ugo Nespolo

Una delle novità più importanti della 39ª edizione riguarda il simbolo ufficiale del Presepe Gigante, disegnato da Ugo Nespolo. L’artista, che ha trascorso a Mosso i primi anni della sua vita, ha realizzato un’immagine che richiama direttamente il paese. Nel nuovo logo compare infatti il caratteristico campanile romanico, uno degli elementi più riconoscibili del centro storico.

Il legame tra Nespolo e Mosso ha radici profonde. Già nel 2001 il paese gli aveva dedicato una mostra e l’anno successivo gli aveva conferito il Fuso d’oro. L’artista ha inoltre contribuito con proprie opere a diverse iniziative culturali e sociali locali. A dicembre è prevista una sua visita al presepe, accompagnata da un ringraziamento pubblico della comunità di Valdilana.

Orari, ingresso e appuntamenti: tutto quello che c’è da sapere

Il Presepe Gigante di Marchetto aprirà domenica 29 novembre e resterà visitabile fino a domenica 10 gennaio 2027, tutti i giorni dalle 10 alle 22. L’accesso è a offerta libera e la visita dura circa un’ora. Il percorso si snoda nel centro storico di Mosso; gli organizzatori consigliano di ritirare la mappa alla postazione di accoglienza sotto il campanile.

Tra gli appuntamenti collaterali figurano la tradizionale fiaccolata della vigilia di Natale, il falò a Marchetto e l’arrivo della Befana il 6 gennaio. La manifestazione coinvolge partner istituzionali, sponsor e sostenitori, tra cui la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella. Un lavoro collettivo che ogni inverno richiama migliaia di visitatori, trasformando Mosso in una delle mete natalizie più caratteristiche del Biellese.

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