Ragazzi accendono per scherzo il defibrillatore a Pray. Un passante ha segnalato il gesto, individuati dai carabinieri.

Uno scherzo o un atto vandalico, ognuno lo può interpretare come vuole. Loro hanno detto che non sapevano che l’apparecchio si sarebbe messo in funzione. Ma non pare una scusa molto credibile. Si tratta di due ragazzi che nella giornata di venerdì 21 febbraio hanno aperto e attivato il defibrillatore che era stato collocato nei pressi del centro polivalente a Pray.

Un cittadino ha notato i due mentre stavano armeggiando intorno all’apparecchio e ha avvertito subito i carabinieri tramite il numero unico delle emergenze 112.

L’intervento dei militari

I carabinieri sono intervenuti e hanno0 identificato i due ragazzi. I quali si sono giustificati, come accennato, sostenendo di non aver pensato che il defibrillatore si sarebbe attivato e di non avere avuto intenzione di danneggiarlo. In ogni caso, un gesto del tutto irresponsabile, visto che sul contenitore del defibrillatore è scritto chiaramente che cos’è, come si usa e a che cosa serve.

Foto d’archivio

