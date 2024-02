Sanità in crisi a Valdilana: si potrà salire fino a 1800 pazienti per ogni medico. La Regione concede una deroga per arginare i disagi. Intanto si avvia un nuovo bando, dopo quello andato deserto.

I medici che sono in servizio nella zona di Valdilana potranno superare i 1500 pazienti a testa, raggiungendo i 1800. E’ una decisione che è stata presa dalla Regione Piemonte, competente per la sanità sul territorio.

Più in dettaglio, anche su sollecitazione degli amministratori locali, la Regione ha messo a punto tre misure per rispondere al problema dei circa mille paziente che in questi mesi si sono ritrovati senza medico di base.

I provvedimenti della Regione

«In merito alla criticità segnalata – spiega l’assessore regionale Luigi Genesio Icardi – le azioni messe in atto dal distretto territorialmente competente dell’Azienda sanitaria locale sono state le seguenti procedure, previste dalla legge. Primo, la richiesta di innalzamento temporaneo del massimale a tutti i medici di medicina generale dell’ambito, con assegnazione di medico di medicina generale a parte degli assistiti». Come accennato, si passa (provvisoriamente) da 1500 a 1800 pazenti al massimo.

Seconda iniziativa, un nuovo bando per assumere un medico di medicina generale, dopo che il primo purtroppo è andato deserto

In terzo luogo, si prevede «l’attivazione del servizio Unità di continuità assistenziale territoriale per visite ambulatoriali, visite domiciliari, visite alle Rsa. Il servizio avviene previa prenotazione telefonica gestita dal distretto e garantisce la disponibilità di uno o due medici Uca dal lunedì al venerdì».

Gli ambulatori (aperti almeno 4 ore al giorno) sono distribuiti sul territorio: tre giorni in località Vallemosso, un giorno in località Mosso, un giorno nel comune di Camandona. Il servizio garantisce le cure primarie a tutta la popolazione rimasta priva di medico di medicina generale.