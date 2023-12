Schianto sotto la pioggia a Crocemosso: due feriti. Una delle due vetture è finita ribaltata su un fianco.

Schianto sotto la pioggia a Crocemosso: due feriti

Incidente con feriti l’altra sera a Valdilana lungo la strada che collega Crocemosso a Valle Mosso. All’altezza di frazione Torello due auto si sono scontrate, e una è finita anche ribaltata su un fianco. Ad essere coinvolte una Suzuky condotta da un uomo di 24 anni di Valdilana e un uomo di 40 anni di Biella a bordo di una Bmw.

Per cause ancora da chiarire i veicoli si sono scontrati, potrebbe darsi che l’asfalto reso viscido a causa della pioggia abbia influito sulla dinamica dei fatti. L’incidente è avvenuto intorno alle 19, nell’ora di punta, quando diverse persone stavano rientrando a casa dopo il lavoro. Sono stati inevitabili quindi i disagi sul traffico.

L’intervento dei soccorritori e dei carabinieri

Sul posto sono intervenuti i carabinieri per regolare il traffico e per stabilire la dinamica di quanto successo, in fase di accertamento, presente anche una ambulanza per prestare le cure del caso ai due automobilisti coinvolti nel sinistro. Non hanno per fortuna riportato gravi conseguenze, a danneggiati invece i mezzi.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuco del distaccamento volontario di Ponzone con due mezzi che hanno operato per la messa in sicurezza dell’area. L’asfalto era scivoloso per la perdita di olio da una delle due autovetture, per di più occorreva mettere in sicurezza l’area interessata dall’incidente.

La situazione poi si è normalizzata con il passare delle ore.