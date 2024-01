Soprana ricorda Ilvo Broglia Fratin, rivenditore di vini e bevande. Il funerale è stato celebrato in frazione Baltigati, aveva 67 anni.

Era stato imprenditore ed ex amministratore comunale a Soprana. Tanta gente lunedì ha partecipato al funerale di Ilvo Broglia Fratin, morto a 67 anni. Un volto conosciuto a Soprana e Ponzone, ma anche in tutta la valle per la sua attività di rivendita di bevande con sede in frazione di Baltigati a Soprana di Valdilana.

Ilvo Broglia Fratin aveva preso in mano l’attività fondata dal padre e ora portata avanti dai figli Andrea ed Eleonora rendendola sempre più innovativa e al passo con i tempi. Si era impegnato anche nella vita amministrativa negli anni Novanta nel suo Comune di Soprana.

Il ricordo dell’ex sindaco Foglizzo

A ricordarlo l’amico ed ex sindaco Massimo Foglizzo: «C’è davvero incredulità per la scomparsa di Ilvo Broglia Fratin, era stato vice sindaco a Soprana negli anni Novanta dimostrandosi un amministratore attento alle esigenze dei cittadini e una figura carismatica. Per il territorio era stata una stagione ricca e piena di iniziative. Era una persona attenta, stimata e che da amministratore ha avuto la piena fiducia da parte della sua comunità».

E ancora aggiunge: «Era orgoglioso di rappresentare il suo territorio. Da amministratore ha portato avanti tante idee, è stato bello lavorare con lui».

Punto di riferimento anche di tante feste

Ma Ilvo Broglia Fratin si è impegnato sempre in prima persona nella sua attività imprenditoriale: si occupava delle consegne, anche quando poi la società è passata nelle mani dei figli ha dato il suo contributo. I suoi clienti erano esercizi pubblici e negozi, ma anche tante feste di paese (dal Biellese orientale fino alla Valsesia) facevano riferimento a lui per le forniture.

Da qualche anno era in pensione, ma era rimasta una persona sempre molto attiva. Ha lasciato la moglie Rosanna, i figli Andrea con Carlotta ed Eleonora con Alessio, oltre ai nipoti Mattia, Martino e Nicolò. Oggi alle 10.30 sarà celebrato il funerale nella chiesa parrocchiale di Soprana.