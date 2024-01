Suv contro il muro di una casa: incidente a Valdilana. E’ accaduto l’altro giorno lungo via Provinciale a Ponzone.

Suv contro il muro di una casa: incidente a Valdilana

Intervento dei vigili del fuoco del distaccamento volontario di Ponzone per un incidente avvenuto lungo la via provinciale di Ponzone. E’ accaduto l’altro pomeriggio intorno alle 15.30. Un Suv della Renault che viaggiava in direzione Valle Mosso è andato a sbattere contro il muro di una abitazione.

L’intervento dei vigili del fuoco e della polizia locale

Completamente distrutta la parte anteriore della vettura. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza del veicolo, il conducente è stato soccorso dal 118. Presente sul posto la polizia locale di Valdilana che si è occupata della viabilità e dei rilievi del caso. Lungo la via provinciale che attraversa tutto il paese si sono formate lunghe code in entrambi i sensi di marcia.

La dinamica del sinistro è ancora da chiarire: soprattutto da capire come mai il conducente abbia perso il controllo della vettura.

Foto d’archivio