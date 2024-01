Tragedia sfiorata a Valdilana: cacciatore colpito dalla fucilata di un collega. L’uomo è stato ferito a una coscia e portato in ospedale con l’elicottero.

Tragedia sfiorata a Valdilana: cacciatore colpito dalla fucilata di un collega

Un incidente che solo per una serie di circostanze fortuite non si è trasformato in tragedia. E’ successo questa mattina in località Bocca del Lupo, un’area montana dell’Oasi Zegna che rientra nel territorio di Valdilana. Durante una regolare battuta di caccia al cinghiale, un giovane di 21 anni ha esploso un colpo di fucile che ha colpito un altro cacciatore. Lo riportano i colleghi de La Provincia di Biella.

L’uomo colpiro si trovava peraltro molto distante dall’autore dello sparo.

L’intervento dei soccorritori

La vittima, un uomo di 35 anni, è stata colpita a una coscia. Da ricordare che per la caccia al cinghiale vengono utilizzati pallettoni, per cui la ferita non era da poco. Ma per fortuna non sono state colpite arterie. Nel giro di poco tempo l’uomo è stato soccorso anche con l’ausilio di un elicottero a causa della zona impervia e ricoverato in codice verde.

Sul posto sono arrivati anche i carabinieri, che hanno provveduto a sequestrare l’arma. Ai militari toccherà stabilire l’esatta dinamica di quanto accaduto, ma pare chiaro si sia trattato di un incidente di caccia.

Foto d’archivio