Un libro per affrontare la perdita della mamma: Emma ha solo 12 anni. La ragazzina è di Pray, frequenta la scuola media e grazie al papà Massimo è riuscita a realizzare il suo sogno.

«Sono felice di tutto questo, di essere solo io e te, sempre insieme». Parole scritte da una ragazzina di 12 anni di Pray che ha concluso e pubblicato il suo primo libro, disponibile anche sulla piattaforma Amazon.

Si intitola “Just you and me, always us”. Un volume in parte autobiografico che a Emma Guido, questo il nome della giovane scrittrice, è servito per superare un grande dolore come la perdita della mamma Simona. E in fondo il titolo sembra proprio rimandare a un legame forte che durerà per sempre.

Emma vive a Pray con il padre Massimo, e qui frequenta la scuola media. Nel 2020 ha perso la mamma e si è buttata nella scrittura. Passo dopo passo il suo lavoro ha preso forma diventando un bel romanzo rosa adatto ai giovani, ma è una bella storia leggibile da tutti.

«Liliana, una giovane ragazzina, nell’estate tra la seconda e la terza media, si trasferisce a Unchors, perché la città da cui lei e la madre vengono, ricorda a sua mamma il padre morto quella primavera, provocandole molta rabbia e tristezza – è la trama del libro -. Liliana è una ragazza timida e ha molta paura che nella nuova città non farà più amicizie, ma troverà Lake, un ragazzo bellissimo e misterioso come compagno di banco, con un carattere che insieme al suo non funziona e finiscono per detestarsi. Chissà, se poi, quando per puro caso si ritrovano, al quinto anno di liceo, qualcosa succederà tra il misterioso Lake e la tenera e introversa Liliana, entrambi con un passato che permetterà loro di legare in un modo particolare».

“Just you and me, always us” è un romanzo rosa che Emma ha realizzato usando Wattpad, piattaforma di lettura sociale online che abbatte le barriere tra lettori e scrittori e incoraggia gli utenti a creare e condividere le proprie storie in tutti i generi, dalla narrativa per adolescenti alla poesia, all’azione, all’avventura e altro ancora. E si firma con lo pseudonimo di Kathleen Writer. Il libro è disponibile su Amazon.

Emma sta crescendo, si impegna a scuola, nella danza e nella musica, inoltre ha una grande passione perla lettura e per la musica. La sua giovane vita è stata segnata da un grande dolore, ma nonostante tutto non ha mai perso la voglia di sorridere e andare avanti.

