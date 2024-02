Valdilana costretto a spendere 200mila euro per la fabbrica che crolla. I proprietari non rispondono, la patata bollente resta nelle mani del Comune.

Valdilana costretto a spendere 200mila euro per la fabbrica che crolla

Si deve abbattere una storica fabbrica abbandonata lungo la strada ex provinciale di Cascina Picco che dal centro abitato di Valle Mosso porta verso la Romanina di Veglio. E’ una storia che si trascina da quasi dieci anni, ma ormai la situazione è diventata davvero critica. E tocca intervenire al Comune con un esborso stimato intono ai 200mila euro.

Nei giorni scorsi il Comune ha emesso una ordinanza con cui chiude la strada da ieri, lunedì 19 febbraio, fino al termine delle operazioni di messa in sicurezza. La situazione dello stabile è diventata decisamente critica, l’ultima perizia sottolinea il rischio di crollo elevato. L’amministrazione è dovuta quindi intervenire proprio per garantire la sicurezza delle persone che ogni giorno transitano per quella strada.

Dai proprietari nessuna risposta

L’immobile è di proprietà privata: già a settembre il Comune aveva sollecitato il proprietario a intervenire ma non è stata ricevuta alcuna risposta. Da qui la decisione e la necessità di intervenire in prima persona riservandosi di imputare i relativi oneri alla proprietà del fabbricato. E’ stato dato incarico a un professionista esperto in strutture per redigere un piano di demolizione.

L’ex fabbrica insiste sull’ex municipalità di Mosso, e già nel 2015 l’allora sindaco Carlo Grosso intervenne per chiudere la strada in seguito alla caduta di calcinacci sulla strada. All’epoca risultava irreperibile il proprietario.

Ma lo stabile è in disuso addirittura dal 1968 quando venne danneggiato dall’alluvione che scosse l’intera valle di Mosso. Da allora è stato completamente abbandonato, le intemperie e il passare del tempo lo hanno reso un rudere pericolante ormai da anni.

Nuovi tragitti del pullman

Cambiano anche alcune corse Atap di linea che transitano proprio lungo la strada di Cascina Picco a fianco della fabbrica dismessa, in particolare sono interessate dalla modifica del tracciato le linee 70 (Valle Mosso-Mosso-Trivero-Borgosesia), la linea 300 (Biella-Cossato-Valle Mosso-Trivero), la 556 (Mosso-Valle Mosso-Stona-Mezzana).

