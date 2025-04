Valdilana ospiterà 400 alpini in occasione dell’Adunata. Scuole superiori chiuse. Lezioni sospese per evitare di mandare in tilt i trasporti pubblici.

Valdilana ospiterà 400 alpini in occasione dell’Adunata. Scuole superiori chiuse

Saranno almeno 400 gli alpini che faranno tappa a Valdilana per partecipare poi all’Adunata nazionale di Biella in programma tra il 9 e l’11 maggio. Verranno ospitati in parte dai gruppi alpini di Valdilana, altri troveranno posto da familiari residenti in zona e in strutture ricettive.

«Rispetto ai centri vicini a Biella abbiamo numeri più esigui – spiega il sindaco di Valdilana Mario Carli -. Ma comunque è un buon numero e potrebbe essere destinato anche a salire tenendo conto che magari ci sono anche persone che non hanno trovato posto o che si aggiungono a ridosso della manifestazione». E aggiunge ancora: «Sarà comunque un bel movimento, ci siamo già incontrati con i cinque nostri gruppi alpini che sono impegnati nell’organizzazione. E’ una bella manifestazione dove l’intero territorio vuole fare bella figura».

LEGGI ANCHE: Adunata alpina a Biella contestata da sinistra e ambientalisti

Il problema dei trasporti

C’è anche da organizzare i trasporti. Il Comune di Valdilana ha deciso di chiudere le scuole statali di secondo grado (nonché i diversi punti dei servizi scolastici dei centri provinciali di istruzione adulti) nei giorni di venerdì 9 e lunedì 12 maggio.

E’ stata emessa una delibera proprio nei giorni scorsi. «Bisogna considerare- si legge nell’ordinanza firmata dal primo cittadino – che per l’Adunata si parla di un’affluenza che va dalle 100mila alle 300mila presenze in ciascuno dei tre giorni, in un territorio provinciale organizzato per i suoi 180mila abitanti. Queste cifre comportano il fatto di dover predisporre un adeguato livello di ordine e sicurezza pubblica, che investe anche le attività di trasporto pubblico e da qui si è dovuto valutare l’ accessibilità alle scuole, in particolare quelle di secondo grado dislocate nei diversi comuni della provincia raggiungibili con il servizio di trasporto pubblico».

LEGGI ANCHE: La Valsesia sarà a Biella con cinquecento alpini

Scuole superiori chiuse due giorni

Nelle scorse settimane c’è stato un incontro in Provincia a Biella con i sindaci e i dirigenti scolastici affinché ciascuno, per le rispettive competenze, potesse adottare, per tempo dei provvedimenti tra loro coordinati. «Al fine di limitare i disagi alla popolazione- spiega Carli – abbiamo deciso la chiusura delle scuole secondarie di primo grado (vale a dire le scuole superiori) e dei centri Cpia di Valdilana nelle giornate di venerdì 9 maggio e di lunedì 12 maggio». Discorso diverso invece per le scuole primarie e medie: «Ci siamo confrontati anche con il dirigente Riccardo Ongaretto – spiega Carli – e si è valutato di non procedere alla chiusura delle scuole statali di primo grado presenti a Valdilana dal momento che le problematiche di trasporto pubblico non si ripercuotono in questo settore».

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook