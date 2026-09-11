A Viera un pranzo per far rinascere la Cascinetta dopo l’incendio

Un pranzo benefico per aiutare la Cascinetta dopo i danni provocati dal devastante incendio del monte Barone e delle montagne valsesserine. L’appuntamento è per domenica 13 settembre a Coggiola: il Gs Genzianella di Viera, non potendo organizzare il tradizionale raduno alla baita, accoglierà i partecipanti nella sede della Pro loco di Viera Rivò.

Il grave incendio delle scorse settimane ha infatti interessato anche la zona della Cascinetta e, per ragioni di sicurezza, non è ancora possibile raggiungere la struttura percorrendo i sentieri. Gli organizzatori hanno però deciso di non rinunciare all’appuntamento, trasformandolo in un’occasione per raccogliere risorse destinate agli interventi necessari dopo il passaggio del fuoco.

«Non potremo salire alla baita»

«A causa del grave incendio che ha colpito la nostra valle – spiegano gli organizzatori nella locandina – compresa la zona della Cascinetta, quest’anno non potremo salire alla baita per il consueto raduno». Da qui è nata l’idea di trovare una soluzione alternativa che consentisse comunque di mantenere viva una tradizione molto sentita.

«In collaborazione con la Pro loco di Viera-Rivò abbiamo però pensato di organizzare un pranzo “pro Cascinetta” che si terrà a Viera nei locali della Pro loco con le stesse modalità della festa in baita». Cambierà quindi il luogo, ma non lo spirito della giornata, che continuerà a essere caratterizzata da convivialità, amicizia e dalle specialità tradizionalmente proposte durante il raduno.

Una baita nata negli anni Ottanta

La Cascinetta ha una storia che risale agli inizi degli anni Ottanta, quando il gruppo Gs Genzianella decise di costruire la baita recuperando un’area nella quale erano presenti alcuni ruderi. Nel corso degli anni la struttura è diventata un punto di riferimento per il gruppo e per le persone che partecipano alle iniziative organizzate sulle montagne della Valsessera.

Questa estate il territorio ha però dovuto fare i conti con l’incendio più grave che si sia mai visto in zona. Le fiamme, divampate il 3 agosto dalla Punta delle Camosce dopo un fulmine, hanno devastato vaste aree delle montagne valsesserine e raggiunto anche la zona della Cascinetta, lasciando dietro di sé danni che ora dovranno essere riparati.

Fortunatamente la baita è rimasta in piedi, ma il passaggio dell’incendio ha provocato danni alle tubazioni dell’acqua, che dovranno essere sostituite. Il pranzo di domenica avrà quindi anche un preciso obiettivo benefico: contribuire alle spese necessarie per effettuare gli interventi e consentire alla Cascinetta di tornare pienamente utilizzabile.

Pranzo con le specialità della baita

La giornata di domenica manterrà il più possibile la formula del tradizionale appuntamento in montagna. I partecipanti saranno accolti nei locali della Pro loco e, dopo l’aperitivo, potranno sedersi a tavola per il pranzo. Nel pomeriggio la festa continuerà in compagnia, seguendo lo spirito che da sempre caratterizza il raduno della Genzianella.

Il programma prevede:

alle 11.30 il ritrovo nella sede della Pro loco a Viera;

alle 12 l’aperitivo di benvenuto;

a seguire il pranzo con le specialità della “baita”;

nel pomeriggio il proseguimento della festa in compagnia.

L’iniziativa si svolgerà anche in caso di maltempo, grazie alla disponibilità dei locali coperti della Pro loco.

Una giornata per ripartire dopo l’incendio

Per partecipare è gradita la prenotazione, che deve essere effettuata esclusivamente tramite WhatsApp contattando Mauro al numero 338 9304664. Il pranzo rappresenterà così un’occasione per trascorrere una giornata insieme, ma soprattutto per sostenere concretamente il recupero della Cascinetta dopo quanto accaduto durante l’estate.

Dopo settimane nelle quali le immagini del monte Barone e delle montagne ferite dal fuoco hanno segnato profondamente la Valsessera, anche una festa può diventare un piccolo segnale di ripartenza. Domenica non sarà possibile salire alla Cascinetta come da tradizione, ma la comunità che negli anni si è ritrovata attorno alla baita potrà comunque riunirsi. Questa volta per aiutarla a ripartire.

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