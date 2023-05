Attesi 800 concorrenti alla prima Gran Borgosesia di ciclismo. Mancano meno di due settimane alla manifestazione.

Attesi 800 concorrenti alla prima Gran Borgosesia di ciclismo

Due i percorsi di gara: quello lungo di 110 chilometri e 2mila metri di dislivello, e il percorso corto di 90 chilometri con 1600 metri di dislivello da affrontare. La kermesse organizzata dalla Asd Team One pm. è sostenuta da parecchi sponsor ed è patrocinata dall’amministrazione comunale.

Quando sarà l’evento

Francesco Ravera, presidente di Team One, che dà vita insieme ad Alberto Laurora alla Granfondo Mangia e Bevi Vercelli e Monferrato ha deciso di regalare nuove emozioni agli appassionati di questa disciplina. La Granfondo Gran Borgosesia è in programma domenica 28 maggio. «Per quanto riguarda la gara – commenta Ravera – voglio dire che la scorsa settimana, per ragioni di sicurezza, abbiamo ritenuto di dover effettuare delle modifiche al percorso. Già dai primi sopralluoghi avevamo dei dubbi su alcuni passaggi. Abbiamo deciso di rendere la gara più fruibile. Del resto, un percorso così duro e insidioso com’era originariamente rischiava di far rinunciare qualcuno ad iscriversi. Abbiamo deciso di sostituire la salita di Alpe Noveis con quella di Curino San Bonomio che ha una lunghezza di 7 chilometri e pendenze inferiori rispetto alla precedente salita. La modifica interessa entrambi i percorsi di gara. Prevediamo che arriveremo ad avere all’incirca ottocento partecipanti. Già dal primo incontro dello scorso anno a luglio, il nostro progetto è stato subito accettato dall’amministrazione comunale. Il nostro obiettivo è quello di riuscire a radicare un evento sportivo di ampio respiro che si possa poi riproporre negli anni a venire».

Valida come quarta prova della Coppa Piemonte

La manifestazione è valida quale quarta prova del circuito Coppa Piemonte. Da parte dell’amministrazione comunale la preparazione dell’evento è stata seguita dell’assessore allo sport Paolo Urban e dall’assessore alle manifestazioni Marco Buonamici. Il primo è stato anche un ciclista con alle spalle diverse granfondo. Il secondo si è impegnato a coordinare alcune associazioni che forniranno supporto alla manifestazione. «L’evento che si disputerà a fine mese – commenta Urban – non sarà soltanto una manifestazione sportiva, ma un evento ricco di iniziative che coinvolgeranno ciclisti e appassionati di questo bellissimo sport. Insomma abbiamo voluto creare una festa per tutta Borgosesia. Noi crediamo molto nel turismo sportivo e abbiamo registrato anche una risposta positiva di alcune realtà produttive locali che si sono rese disponibili per il supporto agli organizzatori».

Il palazzetto Loro Piana

Il “Village”, ovvero il fulcro dell’evento, sarà al palazzetto dello sport “Loro Piana” e vedrà concentrati: race office, ritiro pacchi gara, bagni, docce, premiazioni e pasta party. Sabato pomeriggio verranno realizzate tre attività collaterali: street dance, circuito motorio tra le 15.30 e le 17.30 e a seguire un talk show nel quale si parlerà di sport e bullismo. Gli eventi del pomeriggio di sabato sono curati dall’associazione 365 Asd, molto attiva a Borgosesia e che promuove attività per il benessere quotidiano per tutta la famiglia attraverso il fitness e le arti marziali.

Come sarà intitolato il talk

Il talk sarà intitolato “Le arti marziali come strumento educativo per prevenire il bullismo tra i giovani”. Sarà occasione per genitori e figli di confrontarsi sul tema. Durante l’evento verrà creato un circuito motorio divertente, per bambini e ragazzi. L’associazione è riconosciuta come Decathlon Club e le attrezzature del circuito sono sponsorizzate da Decathlon. Ci sarà anche un momento dedicato al ballo di gruppo con Insegnante di Hip Hop.