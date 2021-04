Borgosesia calcio in vantaggio a Lavagna, poi crolla. I granata passano dopo 6 minuti, ma vengono travolti.

Borgosesia calcio in vantaggio a Lavagna, poi crolla

Giornataccia per il Borgosesia calcio, che ieri a Lavagna ha incassa 6 gol nel turno infrasettimanale della serie D. Lontano dal loro stadio i granata continuano a balbettare: quella di ieri infatti è la sconfitta numero 12 in trasferta.

L’illusione del vantaggio

La squadra di Rossini si era probabilmente illusa, quando dopo appena 6’ si era trovata in vantaggio grazie a Perego, ma poi la reazione dei padroni di casa, trascinati dall’ispiratissimo Addiego Mobilio, è stata implacabile. Tre gol in 7 minuti poco prima dell’intervallo hanno mandato al tappeto i valsesiani, che nella ripresa sono riusciti almeno a limitare i danni dopo aver cambiato diversi giocatori. Ma alla fine è stato un pesante 6-2.

