Ivan Carmellino esagera a Pragelato: per due volte è primo e anche terzo. Al campionato su ghiaccio il pilota di Scopa protagonista con due auto diverse.

Ivan Carmellino incassa due primi posti e un terzo posto a Pragelato

Ivan Carmellino stavolta ha esagerato. Sabato 28 e domenica 29 gennaio il pilota di Scopa ha partecipato a Pragelato alla seconda e alla terza prova di Ice Challenge, il campionato italiano su ghiaccio, addirittura con due macchine.

E in entrambi i casi ha vinto; al volante della Skoda Fabia R5 battente bandiera New Driver’s Team ed è arrivato terzo con una Fiat Grande Punto Proto. Il regolamento della manifestazione organizzata da BMG Motor Events insieme alla Commissione Offroad & Cross Country Rally ACI Sport permette di iscriversi anche con più vetture e il valsesiano ne ha approfittato per ribadire una volta di più il suo talento sul ghiaccio.

Carmellino è stato protagonista anche nel Master King che ha chiuso il weekend a Pragelato e che è stato vinto da Aldo Pistono (secondo in campionato), che dopo la pole position è riuscito a tenere a bada il valsesiano e gli altri sei piloti in pista. Terza piazza per un ottimo Marco Berniga, quarto un arrembante Didier Thoral.

In cima alla classifica

Grazie ai successi di Pragelato, Ivan “il terribile” guida la classifica assoluta del campionato (da lui vinto già più volte in carriera) che si concluderà con il doppio appuntamento di sabato 11 e domenica 12 febbraio sulla inedita e nuovissima pista della Val Visdende a San Pietro di Cadore, in Veneto.

L’annuncio è stato dato proprio a Pragelato durante le dirette streaming visualizzate da migliaia di appassionati spettatori ed aggiunge un nuovo tracciato alla storia del campionato. Carmellino, anche in quell’occasione, non vorrà deludere i suoi tanti tifosi.

Foto di Mattia Carminati.

LEGGI NOTIZIA OGGI DA CASA: IL TUO GIORNALE COMPLETO IN VERSIONE DIGITALE