Sci club Varallo partiti gli allenamenti estivi

Sci club Varallo al lavoro anche in estate: confermati gli allenatori.

Sci club Varallo in azione

L’impegno premia: ne è la dimostrazione la diciassettenne Maria Sole Antonini, convocata nella Nazionale Aspiranti grazie agli ottimi risultati conseguiti la scorsa stagione. Ed è la riprova che allo Sci Club Varallo si lavora bene. E siccome alle spalle della giovane di Vocca, bronzo in slalom agli ultimi campionati italiani di categoria, ci sono altri ragazzi che si stanno facendo largo, la società ha deciso di seguire la strada della continuità per ciò che riguarda la guida tecnica. Il sodalizio di Massimo Peraldi, infatti, ha confermato tutti gli allenatori, a partire dal direttore tecnico Vittorio Borgato, che seguirà il gruppo Giovani insieme ad Alessandro Bossi e Renato Fendoni. Loris Cornacchione e Andrea Villa, invece, alleneranno i 14 atleti della categoria Children (12-15 anni), mentre Fabio Marchina e Corrado Minazzi si occuperanno di Cuccioli e Baby (22 atleti dagli 8 agli 11 anni) e Andrea Borgato dei Superbaby (6 atleti dai 6 ai 7 anni).

Continuità

«La composizione delle categorie – dichiara Peraldi – conferma l’ottimo lavoro fatto negli ultimi 10 anni. Avere tanti atleti in categoria Giovani, significa avere il merito di non perdere per strada tanti ragazzi come purtroppo succede in diversi sci club che dopo la categoria children non riescono a dare un seguito al percorso agonistico degli atleti che dovrebbe portare al traguardo di maestro di sci (quest’anno in cinque hanno superato la selezione della Regione Piemonte ndr). Il merito va innanzitutto agli sponsor, a Monterosa 2000 che ci mette a disposizione le piste riservate, ai genitori degli atleti, agli allenatori sempre al passo con gli aggiornamenti tecnici e agli atleti stessi, i cui risultati individuali sono da stimolo alla crescita di tutto il gruppo».

Intanto, la stagione 2021-2022 è iniziata a giugno con le uscite in ghiacciaio: Cervinia, Stelvio e Les Deux Alpes sono le stazioni in cui i valsesiani lavoreranno fino a settembre. Alle uscite attive si alternano sedute di atletica a secco. «Il 2022 – conclude Peraldi – sarà per noi un traguardo importante: festeggeremo infatti il 50° anniversario della fondazione e stiamo organizzando una serie di iniziative».