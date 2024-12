A Mollia rubato e poi riportato il Bambinello del presepe. La statuetta in legno è ricomparsa dopo una serie di appelli sui social.

A Mollia rubato e poi riportato il Bambinello del presepe

Brutta sorpresa a Mollia, seguita poi da una sorpresa di segno opposto. Dal presepe intagliato nel legno e sistemato in centro paese era infatti sparita la statua del Bambinello. Dopo l’appello sui social però il “ladro” deve essere stato preso dal rimorso riportando la statuetta al suo posto.

«Purtroppo qualcuno ha rubato il Gesù bambino del nostro presepe in piazza, che vergogna». E’ stato questo il commento dell’amministrazione comunale apparso proprio a Natale. Era stato posizionato nella notte della Vigilia per essere ammirato dai turisti e residenti. A realizzare il presepe nel legno era stato l’ex sindaco del paese, ed è una bella Natività interamente in legno con la Madonna, Giuseppe e Gesù bambino, oltre al bue e all’asinello.

Il ritorno della statuetta

L’amministrazione comunale aveva diffuso la notizia sui social anche per spiegare l’assenza del Gesù Bambino nella scena più attesa del Natale. E sui social sono arrivati tanti commenti di sdegno per quanto successo perché la Natività in legno da anni è una caratteristica della borgata di Mollia.

Alla fine però chi aveva sottratto il Bambinello deve essersi pentito del gesto, almeno si spera. Sta di fatto che la statuetta è stata ritrovata e posizionata al suo posto, al centro della scena.

