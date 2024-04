A Scopello un nuovo sportello per il lavoro: apre due volte al mese. Convenzione tra Comune e Centro per l’impiego di Borgosesia per far incontrare domanda e offerta di occupazione.

A Scopello un nuovo sportello per il lavoro: apre due volte al mese

E’ stato inaugurato l’altro giorno a Scopello uno sportello decentrato del Centro per l’impiego di Borgosesia. Sarà operativo ogni secondo giovedì del mese, dalle 9 alle 13, nella sala consiliare del municipio, preferibilmente su appuntamento.

Possono rivolgersi ai servizi messi gratuitamente a disposizione le persone residenti a Scopello e nei comuni limitrofi e le aziende che hanno sede nel territorio.

La convenzione con Agenzia Piemonte Laovoro

L’iniziativa è uno dei risultati della convenzione che il Comune di Scopello ha sottoscritto con Agenzia Piemonte Lavoro tramite il Centro per l’impiego di Borgosesia, con lo scopo di raggiungere in maniera capillare anche le persone che abitano nelle zone più distanti dal centro per l’impiego di riferimento.

L’accordo prevede infatti che il Comune di Scopello metta a disposizione i locali che ospitano lo sportello, promuovendone incontri e iniziative.

Dal canto suo il personale specializzato del centro per l’impiego si rende disponibile una volta al mese a offrire gli stessi servizi erogati della sede a Borgosesia, per supportare concretamente l’occupazione, aiutare nella ricerca del lavoro o del percorso di orientamento professionale più adatto e sostenere le aziende nel selezionare i migliori candidati e gestire gli adempimenti di legge in materia di lavoro.

Centro per l’impiego e Comune si impegnano anche a semplificare l’incontro fra domanda e offerta di lavoro, snellire le procedure per attivare i contratti di lavoro e prevenire fenomeni di intermediazione illecita della manodopera.

Fare incontrare domanda e offerta

Finalità concreta dell’accordo è creare una rete territoriale di soggetti pubblici con l’obiettivo di fornire risposte integrate ai fabbisogni delle persone e delle imprese, riducendo le distanze in un’ottica di maggiore prossimità con il territorio.

Chi desidera prendere appuntamento con lo sportello per il lavoro del Comune di Scopello o chiedere informazioni può contattare il Centro per l’impiego di Borgosesia: 016322200, info.cpi.borgosesia@agenziapiemontelavoro.it.

