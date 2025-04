Accumulo di pioggia, il record di Boccioleto: 569 millimetri. Nei due giorni di nubifragio l’alto Piemonte ha fatto registrare picchi eccezionali.

E’ probabilmente la stazione di rilevamento di Boccioleto ad avere fatto registrare il record regionale di accumulo di pioggia nelle 48 ore tra mercoledì e giovedì. Il pluviometro Arpa del centro dell’alta Valsesia ha infatti raggiunto quota 569 millimetri di acqua.

«Aggiornati gli accumuli di pioggia registrati nelle ultime 48 ore sul Piemonte – nota il Centro meteo Piemonte -. Oltre 300 millimetri diffusamente tra Alto Canavese, Biellese e Verbano ma con picchi anche ben superiori ai 400-500 millimetri, in particolare da segnalare i 569 millimetri di Boccioleto. Accumuli tra 150-250 millimetri anche nelle valli comprese tra Susa, Chisone e Pellice. Picchi precipitativi molto importanti anche in pianura tra Canavese, Astigiano e ovest Vercellese con picchi superiori ai 100-150 millimetri».

Pioggia record anche nel Biellese

Anche le montagne del Biellese hanno fatto segnare picchi impressionanti di pioggia caduta durante il nubifragio.

«Sono stati giorni difficili e faticosi – rileva l’assessore comunale Giacomo Moscarola -. La cosa importante è che non ci siano stati danni alle persone e che i danni alle cose siano stati limitati. La centralina di Oropa ha registrato in tre giorni la caduta di oltre 500 millimetri di pioggia. Per dare un paragone, il quantitativo medio che cade più o meno in 6 mesi. Questo dato fa capire l’enorme mole di acqua che si è riversata sul nostro territorio. Ringrazio i volontari e le forze dell’ordine, che hanno lavorato ininterrottamente per la sicurezza della popolazione».

