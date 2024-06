Alagna celebra le sue Guide alpine con la scalata al campanile. Lo storico gruppo venne costituito nel 1872 con il patrocinio del Cai Varallo.

Alagna celebra le sue Guide alpine con la scalata al campanile

Tutta l’alta Valsesia e Alagna in particolare celebrano la festa del Corpo Guide alpine. L’appuntamento è per la mattinata di oggi, domenica 23 giugno: ritrovo alle 10 nei locali dell’Unione Alagnese, e da lì partirà la sfilata aperta dalla Fanfara alpina di Scopello.

Alle 11.15 in chiesa parrocchiale sarà celebrata la messa per la festa patronale in suffragio di tutte le guide con la partecipazione del gruppo folkloristico Die Walser Im Land. Dopo la funzione religiosa ci sarà la deposizione di un omaggio floreale sulle tombe delle guide e dei caduti di montagna.

LEGGI ANCHE: Alagna scopre una targa per i 150 anni delle Guide alpine

La scalata al campanile

Alle 12.15 in piazza Grober ci sarà la tradizionale scalata del campanile della chiesa parrocchiale, forse il momento più atteso da turisti e villeggianti. Poi pranzo al ristorante.

L’associazione delle Guide alpine di Alagna venne costituita nel 1872 con il patrocinio del Cai Varallo, e fu la seconda sul territorio nazionale dopo quella di Courmayeur, fondata quattro anni prima. Otto furono i fondatori: Giovanni Barone, Giuseppe Guglielmina e Carlo Martinale di Alagna, Antonio Bruno di Riva Valdobbia, Giovanni Gamba, Giacomo Valenti, Giorgio Mo Allagranzina e Giovanni Mo Costabella della bassa valle.

Per la sicurezza in montagna

Il Corpo Guide Alagna è un punto di riferimento per il territorio valsesiano. Tra i suoi compiti principali promuovere una corretta frequentazione della montagna e offrire ai turisti la possibilità di scoprire le montagne valsesiane attraverso la professionalità delle sue guide alpine. In questi ultimi anni il Corpo Guide, insieme all’associazione “Amici delle Guide” ha portato avanti alcuni progetti che sono serviti a incrementare l’offerta turistica locale e a far conoscere Alagna e la Valsesia.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook