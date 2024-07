Alpàa oltre i 160mila visitatori: «Una grande edizione, grazie a tutti». Le prime stime indicano un aumento rispetto al 2023. Il concerto top è stato quello di Alfa.

Presenze da annata record all’Alpàa. Le stime definitive e complete devono ancora essere ultimate ma gli organizzatori della manifestazione ritengono che si siano sfiorati i 200mila visitatori nell’arco delle dieci giornate.

«Per ora – commenta Gianni Iacolino, presidente del Comitato per l’Alpàa – le stime già ultimate in via cautelativa dicono ci siano state sicuramente più di 160mila persone, e questo vuole dire che rispetto allo scorso anno abbiamo guadagnato un buon 30 per cento in più. Forse anche meglio».

Una manifestazione poliedrica

Di certo i grandi concerti hanno fatto da traino: mediamente sono andati tutti bene, ma senza dubbio il picco è arrivato con l’esibizione di Alfa domenica sera, con gli spettatori che non solo hanno gremito la piazza Vittorio, ma si sono assiepati a centinaia anche nelle strade a ridosso dell’area dei concerti.

L’Alpàa è una manifestazione che cerca, ogni anno di più, di accontentare i gusti di tutti con proposte diverse all’interno di un unico contenitore: divertimento, musica, enogastronomia, cultura, artigianato, arte, approfondimenti riguardanti temi importanti e attuali ed esperienze da vivere sul territorio.

Iniziative per tutti

Un successo che ha interessato tutte le iniziative dai laboratori per i più piccoli, il luna park, l’area dedicata all’artigianato, la Piazza del gusto, i grandi concerti in piazza Vittorio, gli spettacoli e gli appuntamenti dedicati alla musica classica, le visite guidate gratuite, sempre molto affollate, dedicate alla scoperta della città e delle sue bellezze artistiche, le visite guidate alle mostre tenute a Palazzo dei musei, l’area dedicata all’artigianato tipico della Valsesia e le antiche contrade con i manufatti degli artigiani, le mostre d’arte allestite in più punti della città e curate dalle associazioni culturali cittadine, gli incontri di approfondimento, l’area commerciale e infine le “esperienze” sul territorio.

Un grande successo

«Un grande successo su tutti i fronti – prosegue Gianni Iacolino –. Vorrei segnalare tra l’altro che anche la “Piazza del gusto” ha registrato un ottimo 40 per cento in più di presenze.

Ogni sera l’afflusso è stato così grande da dover aggiungere altri tavoli da affiancare alla struttura coperta utilizzata ogni anno. Anche gli espositori dell’area commerciale hanno detto di essere stati soddisfatti di questa edizione. Benissimo».

Hanno avuto successo anche le iniziative di “Alpàa plus” che hanno visto la partecipazione di un pubblico numeroso e soprattutto molto interessato.

Il ringraziamento al pubblico

Come di consueto, prima dell’ultimo concerto in piazza Vittorio, tutti i membri del comitato sono saliti sul palco con il sindaco Pietro Bondetti e il vice sindaco Eraldo per ringraziare il pubblico che ogni anno è la vera molla che motiva tutti coloro che partecipano in qualche modo all’organizzazione.

«Come presidente di questo comitato – ha concluso Iacolino – ringrazio tutto il pubblico grazie al quale questa manifestazione ha successo e tutto il comitato che quest’anno è stato strepitoso con tanta voglia di lavorare. Infine ringrazio il sindaco e il vice sindaco che hanno già promesso l’edizione del prossimo anno, con il loro appoggio sicuramente l’Alpàa proseguirà».

Tanto più se i numeri dei visitatori viaggiano verso quota 200mila.

