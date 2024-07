Artigianato e botteghe: una Varallo tutta da scoprire con l’Alpàa. VIDEO

Artigianato e botteghe: una Varallo tutta da scoprire con l’Alpàa. Un sabato di gran pienone in città, in serata concerto con i giovanissimi cantanti della zona.

Artigianato e botteghe: una Varallo tutta da scoprire con l’Alpàa

Ieri, sabato 13 luglio, prima giornata completa dell’Alpàa 2024. E le strade di Varallo si sono riempite di gente, a conferma che la formula della manifestazione è sempre valida e funziona.

Tra le tante cose da vedere c’è la rassegna degli artigiani locali a Palazzo D’Adda, dove sono protagoniste anche le antiche lavorazioni locali (scapin, puncetto, legno, pietra e via dicendo).

Ma tutto il centro storico è pieno di botteghe, negozietti e piccole esposizioni che meritano una visita.

In piazza la serata condotta da Radio Valsesia

La serata di ieri è stata dedicata ai giovanissimi cantanti della zona: sul palco c’era la squadra di Radio Valsesia e sul palco i protagonisti sono state alcune giovani “voci” della zona seguite e applaudite da un notevole numero di fan presenti in piazza. Sul palco anche un deejey di appena 10 anni che ha mostrato grande sicurezza nel proprio ruolo.

IL PROGRAMMA DI OGGI, DOMENICA 14 LUGLIO

TANTE PROPOSTE PER I BAMBINI

Anche oggi per i più piccoli sarà possibile prendere parte ai laboratori creativi con “Le petit atelier di Laura” che si terranno all’interno del parco di Villa Durio dalle 17 alle 18. Si potrà ballare e scatenarsi con l’animazione, la Baby dance e le bolle di sapone di “Marta in Wonderland”, all’interno del parco di Villa Virginia dalle 16 alle 19.

Nell’area della passeggiata El Raffa oggi dalle 10 alle 20.30 i più piccoli potranno prendere parte all’appuntamento con “Il benessere attraverso il gioco” organizzato da “Danzatricità”.

VISITE GUIDATE GRATUITE

Ore 10.00 “A+Sul sentiero dei borri”. L’itinerario propone la visita della chiesa francescana costruita verso la fine dell’Ottocento. All’interno dell’edificio, molto semplice, si trovano anche le raffigurazioni delle più importanti personalità dell’ordine religioso. Il titolo dell’appuntamento odierno richiama la presenza, in questo luogo, delle vasche per la macerazione della canapa e la presenza di un’antica edicola votiva (1542), che sarà lo spunto per la prosecuzione della passeggiata tra le contrade della parte più antica di Varallo.

Ore 17.30 al Sacro Monte “Voci, volti, storie”. Ritrovo nel cortile di Casa Pareti in via Don Maio).

ESCAPE ROOM

Anche oggi si potrà partecipare su prenotazione agli appuntamenti serali, alle 19, dell’escape room “Varade. Ritorno al Passato” a Palazzo dei Musei.

LA PIAZZETTA DEL GUSTO

In piazza San Carlo pranzo “Oggi cucino io” (Antipasto Goloso, Pasta alla Norma e poi… Panna Cotta). Cena con Casa Galloni (Plin ai tre arrosti, spuma al Parmigiano Reggiano e fondo di manzo) e Trattoria Croce Bianca Borgosesia (Il tonnato della Croce Bianca con uovo sodo marinato).

SERATA ALLE PRO LOCO

Al Parco D’Adda serata con piatti tipici preparati dalle Pro Loco valsesiane e musica con i Henry Dj.

LA SERATA IN PIAZZA

Serata in piazza Vittorio con la tribute band “Blasco Anthology”, con una rivisitazione dei brani storici di Vasco Rossi soprattutto degli anni Ottanta e Novanta.

Per tutti i dettagli si puù visitare il SITO della manifestazione.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook