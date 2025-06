Francesco Renga protagonista del grande concerto di chiusura dell’Alpàa. E’ la terza volta che l’artista arriva a Varallo: aveva già cantato nel 2008 e nel 2011.

Aveva già cantato all’Alpàa nel 2008 e nel 2011. E in questo 2025 a Francesco Renga è stato affidato il grande concerto che chiuderà la manifestazione, domenica 20 luglio. Come si dice: un nome, una garanzia. Renga porterà in Valsesia il suo tour “Angeloventi”, che celebra appunto i 20 anni dall’uscita di “Angelo”, uno dei suoi brani più conosciuti.

A dare l’annuncio dell’arrivo di Renga è il Comitato Alpàa. «Sarà Francesco Renga a chiudere la 49ma edizione di Alpàa! Da “Tracce di te” a “Vivendo adesso”, fino agli ultimi lavori: un concerto che si preannuncia carico di emozioni e bellezza».

Il cartellone

Ecco dunque il cartellone dei concerti serali in piazza Vittorio. Con Renga, sono quattro i nomi già confermati:

Raf, in programma il 14 luglio con uno spettacolo che celebra i 40 anni di “Self control”

“The Kolors” canteranno il 16 luglio, nell’ambito del loro tour estivo nazionale

Noemi, che salirà sul palco il 18 luglio con il suo “Nostalgia Summer Tour”

Francesco Renga con il concerto di domenica 20 luglio “Angeloventi”

Una lunga carriera

Nato a Udine, Francescvo Renga è poi cresciuto a Brescia, città alla quale è sempre rimasto molto legato. La sua carriera musicale inizia negli anni ’80, quando diventa il frontman del gruppo rock Timoria. Con la band ottiene un buon successo nei primi anni ’90, pubblicando album molto apprezzati come “Viaggio senza vento” (1993), che è considerato uno dei dischi più importanti del rock italiano di quel periodo. Dopo più di un decennio con i Timoria, nel 1999 Renga lascia il gruppo per intraprendere la carriera solista.

Il debutto da solista arriva nel 2000 con l’album Francesco Renga, ma è nel 2005 che conquista una grande popolarità grazie alla vittoria al Festival di Sanremo appunto con la canzone Angelo, dedicata alla figlia Jolanda. Da quel momento Renga si afferma come uno dei cantautori più amati del panorama italiano, mescolando pop, rock melodico e una forte componente emotiva nei suoi brani.

Oltre alla vittoria del 2005, Renga ha partecipato più volte al Festival di Sanremo, tra cui:

2014 con Vivendo adesso

2021 insieme a Ermal Meta e Fabrizio Moro in alcune esibizioni

2023 e 2024 ha partecipato nuovamente come concorrente

