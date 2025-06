Altro grande ritorno all’Alpàa: “The Kolors” sul palco il 16 luglio. La band napoletana era già stata a Varallo nel 2018.

Altro grande ritorno all’Alpàa: “The Kolors” sul palco il 16 luglio

Erano già stati sul palco di piazza Vittorio nel luglio del 2018. E torneranno anche quest’anno: il comitato organizzatore dell’Alpàa di Varallo ha annunciato l’arrivo dei “The Kolors” per la serata di mercoledì 16 luglio.

Il gruppo napoletano si aggiune così agli altri due grandi nomi già in cartellone: Noemi, che si esibirà venerdì 18 luglio, e Raf, che salirà sul palco della piazza lunedì 14 luglio.

La svolta nel 2015 con “Amici”

The Kolors è un gruppo musicale pop-rock italiano nato a Napoli nel 2009. La band è composta principalmente da Stash Fiordispino (voce e chitarra), Alex Fiordispino (batteria, fratello di Stash) e Dario Iaculli (basso). Inizialmente il gruppo si esibisce in vari locali milanesi, costruendo una solida reputazione live.

Il grande successo arriva nel 2015 grazie alla vittoria della quattordicesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi, che li porta rapidamente alla notorietà nazionale. Nello stesso anno pubblicano l’album Out, che contiene il singolo di successo Everytime, diventato un vero e proprio tormentone estivo.

Dall’inglese all’italiano

Nel corso degli anni, i The Kolors hanno sperimentato vari generi, mescolando pop, funk, elettronica e influenze internazionali. Dopo alcuni album in lingua inglese, dal 2023 iniziano a pubblicare brani in italiano come Italodisco, che ottiene un enorme successo anche fuori dall’Italia, consolidando la loro presenza nel panorama pop europeo.

La band continua a essere molto attiva sia in studio che dal vivo, portando avanti un sound internazionale ma con un forte richiamo alle sonorità italiane degli anni ’80 e ’90.

Nella foto, il concerti di “The Kolors” all’Alpàa 2018

