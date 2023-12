Aperta con tempi “cinesi” la nuova strada per Alagna. In meno di quattro giorni realizzata una variante di 650 metri che consente di superare il tratto messo in pericolo dalla caduta di massi.

Si voleva aprire prima di venerdì sera, e così è stato. Intorno alle 17 di oggi, venerdì 22 dicembre, è stata aperta al traffico un tratto di strada di circa 650 metri che ripristina il percorso tra Alagna e Riva valdobbia. La variante permette di superare il tratto di strada provinciale 299 che da lunedì è chiusa al transito dopo che due macigni pesanti tonnellate sono piombati sulla carreggiata. Un tratto realizzato davvero con tempi “cinesi”: quattro giorni, asfaltatura compresa.

Impensabile che si potesse garantire la sicurezza del tratto in tempi brevi. E impensabile anche avere la strada chiusa nel fine settimana del Natale: per gli operatori turistici sarebbe stata una mazzata. Le seconde case sono in attesa, prenotazioni ce ne sono parecchie, gli impianti sciistici sono aperti: guai se fosse mancata la strada.

L’idea della bretella

Così è uscita l’idea di una bretella che corresse a fianco della 299 per tutto il tratto ritenuto a rischio. In modo da ripristinare a pieno titolo il collegamento interrotto.

Intanto fin da martedì mattina sono partiti sopralluoghi e ovviamente il punto interrogativo è quello sulla stabilità del versante. E’ stato un cedimento occasionale o ci sono altre situazione instabili? Occorrerà eseguire test e probabilmente lavori di disgaggio e messa in sicurezza che certamente non si concludono in pochi giorni.

Del resto, si è visto proprio di recente che cosa è accaduto a seguito del distacco di un macigno sopra la provinciale che da Roccapietra esce verso Varallo: anche in quel caso si è dovuto tenere chiusa la strada al transito per parecchi giorni, in attesa di consolidare e mettere in sicurezza il versante.

Foto dalla pagina Facebook della Provincia di Vercelli