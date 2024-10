Festeggiati i 100 anni di Teresa Fontana: nata in Valsesia, è stata la prima capo-officina. La donna è originaria di Boccioleto, si è trasferita a Vercelli per lavorare in una fabbrica di frigoriferi.

Festeggiati i 100 anni di Teresa Fontana: nata in Valsesia, è stata la prima capo-officina

Nata a Boccioleto, ha trascorso in Valsesia tutta l’infanzia per poi trasferirsi a Vercelli giovanissima per lavoro. Teresa Fontana nella giornata di lunedì 14 ottobre ha festeggiato il secolo di vita nella sua casa a Vercelli.

Singolare la sua storia. Nata a Boccioleto, a 18 anni viene assunta a Vercelli nella fabbrica di frigoriferi della famiglia Rosa. È stata la prima donna a diventare capo-officina. Erano gli anni Quaranta e Cinquanta, un periodo in cui le donne non avevano ancora ruoli di rilievo nel mondo del lavoro. Eppure Teresa Fontana riuscì con la sua determinazione a conquistare un importante traguardo.

Infermiera all’ospedale psichiatrico

Ma non si ferma alla fabbrica. Studia e si specializza. Ottiene il titolo da infermiera. E svolge questa professione per 18 anni all’ospedale psichiatrico di Vercelli, un ambiente difficile dove ha saputo però crescere e farsi apprezzare.

Anche il sindaco di Vercelli Roberto Scheda nella giornata di lunedì ha voluto farle visita e incontrarla di persona a casa sua. «La mia presenza è un atto sentito e doveroso – ha detto il sindaco -. Teresa può raccontare un lungo percorso di lavoro e sacrifici. Trovarla in buone condizioni di salute con l’entusiasmo di ricordare la sua vita – ha sottolineato il primo cittadino al momento della consegna del mazzo di fiori – è per noi la notizia più bella possibile». La donna è ancora in forma, vive in casa e gode di buona salute.

