Grande magazzino cinese in arrivo a Varallo: è il primo nel suo genere

Un grande magazzino aprirà i battenti per la prima volta a Varallo e per la prima volta sarà un negozio cinese. Lo spazio scelto per il nuovo store è l’ampia area commerciale al piano terra del complesso residenziale “San Marco”, in via Brigate Garibaldi.

Occupato negli anni scorsi prima dalla Conad e poi da un altro supermercato, ora la superficie di ben 1300 metri quadrati avrà una destinazione d’uso diversa. Non più di rivendita di prodotti alimentari, ma di “un po’ di tutto”, dall’abbigliamento alle calzature, ai casalinghi, al tessile per la casa, giocattoli e molto altro, nello stile appunto degli store cinesi già presenti in altre località valsesiane, come Borgosesia e Romagnano.

Avvio delle attività in primavera

Ad annunciare la prossima apertura dello spazio commerciale è il sindaco Pietro Bondetti: «Stanno chiedendo al Comune tutte le autorizzazione per l’apertura – spiega il primo cittadino – che dovrebbe avvenire nel periodo di Pasqua o al più tardi entro maggio. Crediamo sia una buona cosa per la nostra città avere anche un negozio di questo genere dove si trova un po’ di tutto. Non venderanno però alimentari. Più attività commerciali ci sono e meglio è».

Il nuovo magazzino occuperà dunque l’ampia area al pianoterra del complesso residenziale, affacciandosi direttamente su via Brigate Garibaldi, andandosi così ad aggiungere agli altri negozi e uffici già presenti nelle palazzine sorte qualche anno fa nel cosiddetto “Quartiere San Marco”, il complesso residenziale nato sull’area dell’ex manifattura Grober per iniziativa della società “Varallo Real Estate”.

