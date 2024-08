Il Carnevale di Varallo a New York in occasione del Columbus Day

Il Carnevale di Varallo sfila a New York in occasione del Columbus Day. Un’occasione unica per portare l’orgoglio della città in giro per il mondo.

Quest’anno anche il carnevale di Varallo sarà protagonista al Columbus Day a New York, l’evento che ogni anno ricorda la scoperta dell’America del 1792. Il Comitato carnevale cittadino è stato infatti selezionato per partecipare all’ottantesima edizione dell’evento, che si terrà il prossimo 14 ottobre.

Tutto ciò, spiegano i responsabili del Comitato sui loro profili social, «grazie all’iniziativa del Ministero degli esteri, che ha deciso di rappresentare la cultura italiana attraverso il carnevale, e al coinvolgimento del Centro nazionale maschere, che ha selezionato Varallo in rappresentanza del Piemonte insieme alle maschere di Torino, Vercelli e Novara».

Accadrà dunque che le “loro maestà” Marcantonio Carlavèe e la sua consorte Cecca saranno protagoniste della parata che si terrà sulla 5th Avenue di Manhattan.

Il Columbus Day

Come accennato, il Columbus Day è giorno di festa nazionale negli Usa e viene celebrato il secondo lunedì di ottobre. La grande parata si svolge nella via principale di Manhattan coinvolge 40mila partecipanti e attira centinaia di migliaia di turisti e spettatori.

«Essere coinvolti in un evento di un simile prestigio – commenta il presidente del Comitato carnevale Matteo Curri – è un riconoscimento alla storia e alla tradizione del Carnevale di Varallo, che porta con orgoglio il nome della propria città in giro per il mondo, dopo l’esperienza spagnola dello scorso anno. Partecipare alla parata con gli altri principali carnevali da tutta Italia è un onore e le nostre maschere non vedono l’ora di partire».

Un’occasione unica

Sarà quindi l’occasione di promuovere di fronte a una platea internazionale una delle più consolidate e amate tradizioni varallesi. Protagonisti assoluti saranno quindi Gianni Nettis nelle vesti del Marcantonio e Francesca Pedretti, che ha dato il volto alla Cecca durante l’ultima edizione della manifestazione varallese.

Numerosi i commenti positivi sul social all’annuncio di essere stati selezionati per la grande festa di New York, e tra questi anche quello del parroco don Roberto Collarini: «Che riconoscimento prestigioso per le tradizioni carnevalesche varalline… Congratulazioni».

Appuntamento dunque il 14 ottobre per una sfilata che resterà certamente memorabile negli archivi del carnevale e di tutta la città di Varallo.

